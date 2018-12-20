Сухумскую ГЭС открыли после капремонта

СУХУМ, 20 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Церемония открытия Сухумской ГЭС, на которой присутствовали глава государства и члены правительства, состоялась в четверг 20 декабря.

"Сегодняшнее событие – запуск Сухумской ГЭС – это настоящее чудо, экономическое, техническое и в первую очередь человеческое. И в основе этого рукотворного чуда лежит способность моих единомышленников поставить во главу угла не прибыль, не бизнес, не деньги, а высшую идею служения обществу", - сказал технический директор Сухумской ГЭС Резо Зантария.

Зантария также вспомнил, в каком состоянии перед ним предстала ГЭС в 2006 году, когда он начал задумываться о ее восстановлении. По его рассказу, во время Отечественной войны на территории этой станции велись ожесточенные бои, а после окончания войны долгие годы разворовывали ее имущество. Все, что осталось, более чем за 20 лет пришло в негодность.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

"Именно такой в 2006 году я и увидел станцию. Она была заброшена и практически уничтожена, и казалось, что о каких-либо перспективах ее восстановления не может быть и речи. Мне, профессиональному энергетику, человеку, который на тот момент возглавлял энергетическое хозяйство Абхазии, было по-настоящему больно видеть, в каком ужасающем состоянии находилась Сухумская ГЭС по прошествии 20 лет запустения и мародерства. Оборудования нет. Все, кроме ржавого металла, вывезено. Здания ГЭС поросли лесом, крыши разрушены, дороги нет", - поделился Зантария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

Инвестор и директор Сухумской ГЭС Владимир Апухтин отметил, что во время принятия решения о вложении средств в этот проект, он не руководствовался мотивами о материальной выгоде, а приглашенные из России специалисты подсчитали, что этот проект не выгоден с точки зрения бизнеса. Апухтин добавил, что проект обошелся примерно в 12 миллионов долларов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

На церемонии открытия был подписан протокол о вводе в эксплуатацию Сухумской ГЭС министром экономики Абхазии Адгуром Ардзинба и директором станции Владимиром Апухтиным.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

Мощность Сухумской ГЭС после ремонта составляет 19,6 мегаватт. По словам Зантария, этой мощности достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии и выравнивая ее потока.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

Сухумская ГЭС была построена в 1936 году и эффективно работала до начала Отечественной войны народа Абхазии.