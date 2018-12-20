Городские "сумасшедшие": как "перезагрузить" постсоветский Сухум

Лекция урбаниста Святослава Мурунова "Перезагрузка постсоветского города" прошла на культурной площадке SKLAD в среду 19 декабря. О городских сообществах и о том, какую роль они играют в развитии постсоветского города, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Городские "сумасшедшие"

Лекция российского урбаниста Святослава Мурунова "Перезагрузка постсоветского города" началась с определения понятия "городские сообщества". По словам специалиста, эти группы не относятся к бизнесу или власти. Этот активисты, которым небезразлична судьба города.

Для того чтобы дать краткое определение сообществам, урбанист целый год проводил исследования в одном из постсоветских городов.

"Мне хотелось узнать, кто такие эти городские "сумасшедшие". Я просился к ним всем на встречу, и за этот год я был участником более 60 городских сообществ. Спасал собачек, собирал мусор, защищал памятники, тюнинговал машину и даже ходил на встречу молодых мам и садоводов-любителей", - рассказал эксперт.

© Sputnik / Лекция российского урбаниста Святослава Мурунова «Перезагрузка постсоветского города»

Через год Мурунов не только "обозвал" городские сообщества, но и определил их особенности. Во-первых, городские сообщества организуются самостоятельно, у них непременно есть лидеры, но в самом городе их обычно не видно.

"А вот в Сухуме с этим проще. К примеру, у вас на набережной можно увидеть группы с общими интересами. Те же самые мужчины, которые играют в шахматы или домино у "Брехаловки ", - сказал урбанист.

Урбанисты – альтруисты

Проблемы городских сообществ начинаются тогда, когда их интересы сталкиваются с желанием заработать деньги.

"Обычно с этого момента все и начинается разрушаться. Как только они начинают профессионально заниматься увлечениями, начинается конфликт интересов на работе и в семье", - рассказал Мурунов.

В основном их объединяют городские проблемы, культура, человек или место.

"К примеру, сообщества, объединившиеся вокруг проблемы, настроены более агрессивно. А люди, которые собираются вокруг культуры, более душевные, но без конкретики", - объяснил Мурунов.

По словам урбаниста, несмотря на разные интересы городских сообществ, их конечная цель – помощь в развитии городу. Проблема в том, что группам сложно встретиться друг с другом на одном пространстве.

© Sputnik Лекция российского урбаниста Святослава Мурунова «Перезагрузка постсоветского города»

"Людям с простыми интересами легко найти друг друга. А вот городским интровертам-философам практически невозможно встретиться. В этом плане интернет выступил альтернативным городским пространством, но сильно отличающимся от реального мира", - сказал эксперт.

С кем я живу

Порой городские "сумасшедшие" вступают в группы, чтобы сбежать от личной неустроенности.

"То есть наши активисты – это люди, которые возникают вопреки сложившейся системе. В основном на вопрос о том, почему они вступили в группу, люди отвечают "хочу хорошо жить", - отметил Мурунов.

Но главная задача – ответить на вопрос "Кто я?".

"Постсоветский человек очень редко задает себе этот вопрос. На этот вопрос за него ответило советское государство, которое сказало – ты колхозник, ты трудящийся, ты космонавт, ты вор, а ты коммунист", – объяснил урбанист.

Для определения личности важно также понять, где человек жил первые семь лет, а также изучить институт семьи. По словам Мурунова, в Абхазии в формировании личности большую роль играет семья, социум и традиции.

© Sputnik / Михаил Мордасов Депутат Александр Цишба рассказал о градостроительстве и жилищном фонде Абхазии

"К примеру, когда мы делали опрос среди жителей одного из городов, спросили: "Кто такие соседи?" - Практически все ответили, что это люди, которые сверлят, когда я сплю, кидают "бычки" сверху и паркуются на чужом месте", - рассказал Мурунов.

Вслед за соседями в постсоветском городе исчезли профсоюзы и ассоциации. Жители остались незащищенными и при малейшей погрешности на работе или в семье рискуют стать изгоями. Однако на Кавказе "палочкой-выручалочкой" остаются все те же социальные связи, отметил эксперт.

Почти все группы в постсоветском обществе, по словам Мурунова, можно разделить на: "крестьян", которые несут ответственность лишь за собственный закуток, "заводчан" , которые не умеют отдыхать, и людей, воспитанных на примере героев. Последние переняли европейский опыт и научились самостоятельно делать выбор.

Полная перезагрузка

20 лет изучения людей и их особенностей помогли Мурунову прописать инструкцию городского механизма.

Нужно организовать диалог между представителями групп и обозначить конкретные темы.

"Для этого нужен модератор, который не будет предлагать свои оценочные суждения, а просто предложит в рамках определенной темы выразить свои мнения, решения, позиции. Кто-то, кто будет управлять коммуникацией", - считает эксперт.

Все мнения и идеи группы вытекают в техническое задание, которое уже выполняется профессионалами, но перед тем обязательно еще раз обсуждается с "сумасшедшими", отметил он.

"Вот, к примеру, в Европе проектирование одного парка может занять до шести лет. Все спрашивают, чего они там так долго решают? А они договариваются с мигрантами, маргиналами, бомжами и так далее", - добавил он.

Третий шаг – социальные исследования. Они могут включать как обучение местных специалистов анализу происходящих действий, так и пилотные проекты.

Итак, для полной "перезагрузки" города необходимо: объединить всех городских активистов на общей площадке, задействовать предпринимателей и подобрать подходящие инструменты управления.