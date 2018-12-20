Экскурсия под "напряжением": Сухумская ГЭС дала ток

Сухумская ГЭС открылась после шестилетней реконструкции в четверг 20 декабря. О том, как оживили станцию, чего от нее ждать и на какие новые победы она претендует, читайте в репортаже корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Первая скрипка

Столько людей Сухумская ГЭС, пожалуй, не видела, как минимум, уже 25 лет. На церемонию открытия гидроэлектростанции, ремонт которой длился шесть лет за счет частных инвестиций, прибыли президент Абхазии Рауль Хаджимба, члены правительства, парламентарии и руководители ведомств республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

Все с интересом изучали внешний и внутренний облик ярко желтого здания, не могла не впечатлить огромная труба, спускающаяся с крутого холма от дамбы. Сам головной водосбор, вместимость которого 70 000 кубометров воды, увидеть не удалось. Как объяснили сотрудники ГЭС, к ней надо ехать в объезд и долго.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

Красную ленту перерезали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и директор ГЭС, инвестор Владимир Апухтин. Музыкальное оформление торжественного момента обеспечил известный в Абхазии скрипач Вачик Саакян.

Гостей встречал технический директор станции Резо Зантария. Вместо указки у него была в руках огромная отвертка, которой он дирижировал экскурсией по восстановленному энергообъекту. Первое, на что Зантария обратил внимание – старенький генератор, который когда-то трудился на ГЭС в ее лучшие годы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

Шведская машина 1946 года выпуска ушла на покой и стала своего рода памятником. Техдиректор не исключил, что в будущем при станции появится небольшой музей.

Зантария с нескрываемым удовольствием и гордостью останавливался у каждой детали, по сути, новой электростанции. Подробно рассказывал как собирали оборудование, давал "уроки" физики.

"Все оборудование мы заказали в Болгарии, но весь проект подготовлен нами самостоятельно. Собирали агрегаты без приглашенных специалистов извне, своими руками – четыре человека", - отметил он, демонстрируя машинный зал.

Техдиректор признался, что за годы реконструкции были разочарования, проблемы, мысли о том, чтобы бросить затею. ГЭС, мощность которой 19,6 МВт, обслуживают сейчас 27 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

По словам Зантария, главное предназначение Сухумской ГЭС заключается в поддержании напряжения в энергосистеме Сухума и его района. В пиковые часы она может поднимать напряжение в сети примерно на 8-10 вольт.

Право запуска новой гидроэлектростанции Абхазии предоставили главе государства Раулю Хаджимба. Одним прикосновением пальца к электронному табло ГЭС ожила, поднялся гул, заполнивший все пространство трехэтажного здания.

Инвестиции и потенциал

Реализация проекта обошлась почти в 12 миллионов долларов, но инвестирование еще не завершено, уточнил Зантария и добавил, что после того, как удастся понять все возможности станции, денежные вливания в нее продолжатся.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

"Это в части самого головного сооружения, линий электропередач, надо менять все опоры, которые были установлены в 1932 году", - сказал технический директор.

Зашел тревожный разговор о тарифах, но Зантария заверил, что цены устанавливает государство, и это - тема для переговоров между руководством страны и акционерами.

"Я не думаю, что тарифы будут выше установленных государством", - сделал он прогноз.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул, что Абхазии надо развивать малую энергетику.

"Тем более, мы говорим о том, что нам нужно переходить на малые ГЭС. Мы уже проговаривали возможность реанимации четырех перепадных станций, и если люди готовы включиться в эти процессы, государство рассмотрит эту возможность", - сказал президент.

Речи об окупаемости пока не идет, сообщил директор ГЭС Владимир Апухтин. По его словам, эксперты еще в самом начале резюмировали, что проект экономически не выгоден.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумскую ГЭС открыли после капремонта

"Меня пригласил Сергей Багапш и предложил несколько проектов. Я согласился участвовать в этом проекте, потом я познакомился с Резо Платоновичем и мы вместе потихоньку начали это дело. На тот момент не было никакой экономической целесообразности, учитывая стоимость электроэнергии. Обычно бизнес не идет на такое, но, тем не менее, мы пошли на это", - рассказал Апухтин.

Он вспомнил, что был период, когда препятствия казались непреодолимыми, но президент Хаджимба помог решить все "загвоздки".

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба отметил высокую технологичность станции, которую можно считать одним из символов состоявшейся государственности Абхазии.

Чувство счастья, по его собственному признанию, испытал замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия потому, что удалось сохранить исторический объект в первозданном виде.

"Дело в том, что еще десять лет назад мы думали, что он будет разрушен. Это уникальный объект, уникальный памятник. Сегодня Резо Зантария сказал, что он сохранит все турбины, которые здесь есть для того, чтобы открыть музей. Это правильный подход к тому наследию, который мы имеем", - сказал замминистра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие сухумской ГЭС после капитального ремонта

Он не исключил, что обновленная Сухумская ГЭС примет участие в конкурсе на лучшую реставрацию объектов культурного наследия Абхазии.

Сухумская ГЭС была построена в 1936 году. Во время Отечественной войны народа Абхазии на ее территории велись ожесточенные бои, а после боевых действий пришла в упадок, часть имущества была разворована, часть со временем пришла в негодность.