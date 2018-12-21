Военная полиция сформирована на российской базе в Абхазии

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев рассказал о создании подразделения войсковой военной полиции на российской военной базе в Абхазии, передает РИА Новости.
"Отбор кандидатов в новое структурное подразделение соединения проводился по жестким критериям и повышенным требованиям к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине", - отметил Астафьев.
По его словам, в ближайшее время военные полицейские получат современные бронеавтомобили "Тигр" и будут оснащены спецсредствами и новейшей военной экипировкой "Колпак" и "Черепаха". В комплект боевой экипировки включены каски, щиты, а также нательная защита.