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Военная полиция сформирована на российской базе в Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Войсковая военная полиция предназначена для обеспечения воинской дисциплины и правопорядка в пункте постоянной дислокации воинской части.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев рассказал о создании подразделения войсковой военной полиции на российской военной базе в Абхазии, передает РИА Новости.

"Отбор кандидатов в новое структурное подразделение соединения проводился по жестким критериям и повышенным требованиям к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине", - отметил Астафьев.

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Военнослужащие, назначенные в подразделение, прошли программу специальной подготовки в учебном центре военной полиции, после чего стали обладателями сертификата, дающего право на применение специальных средств и оружия, подчеркнул начальник пресс-службы.

По его словам, в ближайшее время военные полицейские получат современные бронеавтомобили "Тигр" и будут оснащены спецсредствами и новейшей военной экипировкой "Колпак" и "Черепаха". В комплект боевой экипировки включены каски, щиты, а также нательная защита.

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Теги:
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