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Электрические счетчики.

Тариф на электричество в Абхазии подняли, но не для всех

© Sputnik / Игорь Зарембо
В Абхазии
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Последнее в 2018 году заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось в пятницу 21 декабря.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), которые финансируются из республиканского бюджета Абхазии, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты Министерства обороны России и ФСБ России, в Абхазии будут платить за потребленное электричество больше, следует из постановления Кабмина.

Решением Кабинета Министров тариф для этих категорий повысился с 60 копеек до 95 за 1 кВт/час.

Категория потребителей      руб. за 1 кВт/ч
– физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях      0,40
– юридические лица, индивидуальные предприниматели      0,85
–государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Республики Абхазия      0,95
– государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств местного бюджета      0,60
– некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования      0,30
– объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП "Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г. Ардзинба" для целей электроснабжения аэропорта      0,20
– предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение      0,15
– предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение      0,15
– объекты электрифицированного городского транспорта      0,10
– переработка электроэнергии ведомственными подстанциями РУП "Управление железной дороги"      0,02
– потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия       1,20

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба подчеркнул, что увеличение тарифов на электроэнергию не коснулось жителей республики и юридических лиц.

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Теги:
Кабинет Министров Абхазии


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