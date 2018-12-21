Тариф на электричество в Абхазии подняли, но не для всех

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), которые финансируются из республиканского бюджета Абхазии, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты Министерства обороны России и ФСБ России, в Абхазии будут платить за потребленное электричество больше, следует из постановления Кабмина.
Решением Кабинета Министров тариф для этих категорий повысился с 60 копеек до 95 за 1 кВт/час.
|Категория потребителей
|руб. за 1 кВт/ч
|– физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях
|0,40
|– юридические лица, индивидуальные предприниматели
|0,85
|–государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Республики Абхазия
|0,95
|– государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств местного бюджета
|0,60
|– некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования
|0,30
|– объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП "Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г. Ардзинба" для целей электроснабжения аэропорта
|0,20
|– предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение
|0,15
|– предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение
|0,15
|– объекты электрифицированного городского транспорта
|0,10
|– переработка электроэнергии ведомственными подстанциями РУП "Управление железной дороги"
|0,02
|– потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия
|1,20
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба подчеркнул, что увеличение тарифов на электроэнергию не коснулось жителей республики и юридических лиц.