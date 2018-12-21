Тариф на электричество в Абхазии подняли, но не для всех

Последнее в 2018 году заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось в пятницу 21 декабря.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), которые финансируются из республиканского бюджета Абхазии, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты Министерства обороны России и ФСБ России, в Абхазии будут платить за потребленное электричество больше, следует из постановления Кабмина.

Решением Кабинета Министров тариф для этих категорий повысился с 60 копеек до 95 за 1 кВт/час.

Категория потребителей руб. за 1 кВт/ч – физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях 0,40 – юридические лица, индивидуальные предприниматели 0,85 –государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Республики Абхазия 0,95 – государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств местного бюджета 0,60 – некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования 0,30 – объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП "Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г. Ардзинба" для целей электроснабжения аэропорта 0,20 – предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение 0,15 – предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение 0,15 – объекты электрифицированного городского транспорта 0,10 – переработка электроэнергии ведомственными подстанциями РУП "Управление железной дороги" 0,02 – потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия 1,20

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба подчеркнул, что увеличение тарифов на электроэнергию не коснулось жителей республики и юридических лиц.