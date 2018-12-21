Кабмин Абхазии утвердил положение о Госкомитете по строительству и архитектуре

Государственный комитет по строительству и архитектуре был создан на базе Управления, которое существовало до августа 2018 года.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии утвердил положение "О Государственном комитете Республики Абхазия по строительству и архитектуре" на заседании в пятницу 21 декабря.

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Председатель Госкомитета по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп напомнила, что указ о создании ведомства был подписан в августе 2018 года.

Она подчеркнула, что все это время шла работа по реорганизации бывшего Управления.

В основные задачи нового ведомства, в частности, входит разработка и реализация государственной политики в сфере строительства и архитектуры. Кроме того, Госкомитет будет разрабатывать нормативные документы и осуществлять надзор.