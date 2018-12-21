Бюсты флотоводцев Нахимова и Ушакова установили в Очамчыре

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. В городе Очамчыра в торжественной обстановке были открыты бюсты выдающихся флотоводцев Павла Семеновича Нахимова и Федора Федоровича Ушакова, имена которых золотыми буквами вписаны в славную историю Черноморского флота, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России.
В мероприятии приняли участие представители администрации Очамчырского района и сотрудники силовых структур Абхазии, которые поздравили военнослужащих с профессиональным праздником.
Сотрудники органов безопасности Абхазии и России надежно охраняют рубежи Республики Абхазия и в постоянном режиме обеспечивают неприкосновенность государственной границы республики.
В историю Абхазии вписаны имена подполковника Василия Квитко, подполковника Эдуарда Нерсесяна, старшего прапорщика Андрея Удальцова, геройски погибших при исполнении воинского долга по обеспечению безопасности Абхазии.
В 2009 году Василий Квитко был переведен в Погрануправление ФСБ России в Республике Абхазия.
8 апреля 2011 года организовывал проведение инженерной разведки по маршрутам движения автотранспорта Пограничного управления.
На окраине населенного пункта Чубурхиндж Галского района Абхазии в ходе осмотра нежилого помещения Квитко получил смертельное огнестрельное ранение. Ответным огнем бандиты были нейтрализованы.
За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Указом президента России Василий Квитко награжден орденом Мужества посмертно. Правительство Абхазии посмертно наградило офицера медалью “За воинскую доблесть”.
Для увековечения памяти погибшего его имя нанесено на мемориальную плиту, расположенную на Аллее Героев-пограничников в городе Сухум. Средняя школа №15 города Кисловодск названа его именем.
Ежегодно на Аллее Героев-пограничников в Сухуме проходит митинг, на котором присутствует руководство страны и сотрудники Пограничного управления.