Бюсты флотоводцев Нахимова и Ушакова установили в Очамчыре

В подразделениях Погрануправления ФСБ России в Абхазии 20 декабря 2018 года прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню работников органов государственной безопасности

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. В городе Очамчыра в торжественной обстановке были открыты бюсты выдающихся флотоводцев Павла Семеновича Нахимова и Федора Федоровича Ушакова, имена которых золотыми буквами вписаны в славную историю Черноморского флота, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России.

В мероприятии приняли участие представители администрации Очамчырского района и сотрудники силовых структур Абхазии, которые поздравили военнослужащих с профессиональным праздником.

© Фото : Пресс-служба ПУ ФСБ РФ Открытие бюстов флотоводцев П.С. Нахимова и Ф.Ф. Ушакова в городе Очамчыра, 20 декабря 2018

Сотрудники органов безопасности Абхазии и России надежно охраняют рубежи Республики Абхазия и в постоянном режиме обеспечивают неприкосновенность государственной границы республики.

В историю Абхазии вписаны имена подполковника Василия Квитко, подполковника Эдуарда Нерсесяна, старшего прапорщика Андрея Удальцова, геройски погибших при исполнении воинского долга по обеспечению безопасности Абхазии.

В 2009 году Василий Квитко был переведен в Погрануправление ФСБ России в Республике Абхазия.

8 апреля 2011 года организовывал проведение инженерной разведки по маршрутам движения автотранспорта Пограничного управления.

На окраине населенного пункта Чубурхиндж Галского района Абхазии в ходе осмотра нежилого помещения Квитко получил смертельное огнестрельное ранение. Ответным огнем бандиты были нейтрализованы.

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Указом президента России Василий Квитко награжден орденом Мужества посмертно. Правительство Абхазии посмертно наградило офицера медалью “За воинскую доблесть”.

Для увековечения памяти погибшего его имя нанесено на мемориальную плиту, расположенную на Аллее Героев-пограничников в городе Сухум. Средняя школа №15 города Кисловодск названа его именем.

© Sputnik Роберт Джопуа Мемориальная доска пограничнику Андрею Удальцову открыта в Сухуме

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов и военнослужащий Антитеррористического центра Абхазии Эдуард Нерсесян погибли 12 января 2015 года в селе Ряп Галского района при проведении совместной операции. Указами президента Республики Абхазия подполковник Эдуард Нерсесян посмертно награжден орденом Леона, а Андрей Удальцов посмертно награжден орденом Мужества. Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старший прапорщик Андрей Удальцов награжден орденом Мужества посмертно.

Ежегодно на Аллее Героев-пограничников в Сухуме проходит митинг, на котором присутствует руководство страны и сотрудники Пограничного управления.