Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни в Абхазии будет облачно, в субботу до второй половины дня слабый дождь, в воскресенье временами умеренный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода, в субботу ночью и до второй половины дня слабый дождь, в воскресенье ночью без осадков, днем временами умеренный дождь, местами переходящий в сильный, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, местами порывы до 11 метров.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +5°С +10°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.