Из перца, коробок и книг: самые необычные елки Сухума

Плетеные, с перчиком и современные, минималистические. Какие только елки не увидишь на улицах Сухума, а Sputnik собрал подборку самых необычных.

Асмат Цвижба, Sputnik.

К главному зимнему празднику в столице готовятся повсюду. Новогоднюю атмосферу создают не только в домах, но и на улице – раскрашены витрины магазинов, из колонок в кафе и ресторанах доносятся новогодние песни. Но главным символом праздника все же остается новогодняя елка. Наряжают ее в основном традиционно – белые, золотые, красные шары и банты, светящиеся гирлянды. Но есть и те, кто подошел к новогоднему заданию креативно.

Елка из старых коробок

Сотрудники студии дизайна и архитектуры решили не тратиться на новые игрушки и дорогие ели, а использовать коробки из-под прошлогодних новогодних подарков. Плюс светящиеся гирлянды и банты. Стильный, а главное, экономный вариант елки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Елка студии дизайна и архитектуры по улице Аидгылара

Из паллеты

Кому нужна эта мишура и "заезженные" шарики на елке. Всем ведь и так понятно, что на дворе Новый год. Вот и в "Хайте" решили поставить минималистическую елку. Чтоб уж совсем не отходить от традиций, добавили "дождика".

© Sputnik / Томас Тхайцук Елка в таверне "Хайт"

С перчиком

А в "Акалате" настоящая, жгучая апсуа-елка. Вместе с шарами и звездочками на ветках красный перец. Вместо носков для подарков Санты, плетеные корзины для сбора винограда, вместо рождественских яслей – деревянная агара (ред. - люлька).

© Sputnik / Томас Тхайцук Елка в "Акалате"

Литературная

В Юношеской библиотеке Сухума новогоднее настроение создали из подручных средств. В декоре "поучаствовали" труды Сергея Минаева, пособие по изучению итальянского языка и даже американский психиатр Ирвин Ялом.

Жители столицы принесли из дома елочные игрушки. Теперь красавица-елка радует всех прохожих.

© Sputnik / Томас Тхайцук Елка в юношеской библиотеке Сухума

Избушка

Елка в антикафе "Саамта" больше напоминает волшебную избушку. Каждый может найти в ней что-то интересное, даже "потерянное" время. А рядом сундучок с "сокровищами".

© Sputnik / Томас Тхайцук Елка в антикафе "Саамта"

Сплетенная из прутьев

В ресторане абхазской кухни "Акьафурта" елки не просто купили и нарядили, а "сплели " из прутьев. И цвет подобрали не классический. Видимо, решили, что раз снега на Новый год не обещают, то путь хоть елка будет белой.