Кабмин Абхазии выделил землю под строительство новой тюрьмы в Дранде

Новое здание тюрьмы будет построено на площади в 15 гектаров в селе Дранда Гулрыпшского района, тюрьма будет рассчитана на 500 заключенных.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии дал согласие на выделение земли под строительство новой тюрьмы в селе Дранда Гулрыпшского района на заседании в пятницу 21 декабря.

© Sputnik / Алексей Филиппов Президент Абхазии: заключенные будут вовлечены в трудовую деятельность

"Недавно к нам прибыли наши коллеги из Российской Федерации, было принято решение о строительстве на территории Гулрыпшского района новой тюрьмы", - сказал министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

Руководитель ведомства пояснил, что новое здание тюрьмы будет построено на площади в 15 гектаров, тюрьма будет рассчитана на 500 заключенных.

В новой тюрьме будут созданы в том числе и условия для привлечения заключенных к трудовой деятельности, заметил руководитель МВД республики. Исправительное учреждение будет отвечать современным требованиям, заметил министр ВД.