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Тюрьма

Кабмин Абхазии выделил землю под строительство новой тюрьмы в Дранде

CC0
В Абхазии
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46611

Новое здание тюрьмы будет построено на площади в 15 гектаров в селе Дранда Гулрыпшского района, тюрьма будет рассчитана на 500 заключенных.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии дал согласие на выделение земли под строительство новой тюрьмы в селе Дранда Гулрыпшского района на заседании в пятницу 21 декабря.

Тюрьма
© Sputnik / Алексей Филиппов
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"Недавно к нам прибыли наши коллеги из Российской Федерации, было принято решение о строительстве на территории Гулрыпшского района новой тюрьмы", - сказал министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

Руководитель ведомства пояснил, что новое здание тюрьмы будет построено на площади в 15 гектаров, тюрьма будет рассчитана на 500 заключенных.

В новой тюрьме будут созданы в том числе и условия для привлечения заключенных к трудовой деятельности, заметил руководитель МВД республики. Исправительное учреждение будет отвечать современным требованиям, заметил министр ВД.

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Теги:
Кабинет Министров Абхазии


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