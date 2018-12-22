Флорист победил историка: дело рук Сарии Тания

О том, как найти свое призвание в "хендмейде", читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

"Хендмейдер" год назад открыла магазин подарков в Гудауте и стала заполнять его изделиями ручной работы. Первыми работами Сарии были новогодние корзины, которые она плела из ореховых прутьев и заполняла украшенными шишками, игрушками и свечами.

За это время магазин рукодельницы приобрел популярность среди жителей города, а увлечение мастерицы переросло в полноценную профессию.

"Мастер-классов в интернете стало недостаточно, и я решила ездить на более серьезные обучающие уроки по "хендмейду". Несколько месяцев посещала мастер-классы в Сочи и Краснодаре, где преподаватели Академии искусств читают лекции. Я и дальше планирую продолжить обучение и даже поступить на факультет флористики", - делится планами мастерица.

Большой интерес у Сарии вызывают сухоцветы. Работать с ними сложно, существует множество нюансов, которые необходимо учитывать для хорошего результата. Важно понимать, что материал хрупкий, отчищать и собирать его в композицию непросто, неправильно собранный букет будет иметь плохой вид, добавила она.

"Все изделия я стараюсь мастерить по правилам, но в то же время вносить немного импровизации, чтобы они были уникальны и не похожи на предыдущие. Мои клиенты часто просят меня повторить работу, которая им понравилась, но я стараюсь не повторяться и объясняю, что можно сделать похожее, но отличаться будет обязательно. У каждого свой стиль домашнего интерьера. И мы обговариваем все детали, цвета и только тогда я приступаю к работе. Наши жители любят все яркое и часто заказывают венки и корзинки в золотых и красных цветах", - продолжает мастерица.

© Sputnik Изготовление новогоднего венка

Венок настроения

Мастерица включает музыку, раскладывает на столе весь необходимый материал для сбора новогоднего венка. Сырье, которым пользуется Сария, она собирает в лесах Абхазии, это обычно шишки разных видов, кора эвкалипта или дуба, еловые веточки, ореховые прутья, различные сухоцветы.

"Венки получаются разные, интересно, какой я соберу сегодня. При желании любой может собрать венок, это несложно. В работе я принципиальна, каждая деталь должна смотреться так, как было задумано, и, пока все не будет доведено до совершенства, я не оставляю в покое свое изделие. Основу для венка я плету из виноградной лозы. Плету ее самостоятельно, подбирая нужный размер и форму. Также для плетения можно использовать сено, плющ, прутья ореха. Но я предпочитаю виноградную лозу", - говорит она.

Сария не приступает к сбору венков с плохим настроением, по ее словам, невозможно получить удовольствие от работы и смастерить красивый венок, если нет вдохновения и к работе не лежит душа.

© Sputnik Изготовление новогоднего венка

Дары природы

Сырье для работы рукодельница собирает летом. Находясь у родителей в деревне, она встает утром рано и отправляется на прогулку в лес, где находит все необходимое для своей работы.

"Я получаю большое удовольствие от прогулок. Летом я подрабатываю экскурсоводом и перед экскурсией приезжаю на место за час или два раньше, чтобы походить по парку и пополнить свои запасы. Есть шишки, которые я собрала в Гагре, сухие цветы по дороге на Рицу. Мои коллеги уже привыкли, что с работы я возвращаюсь с большими пакетами в руках", - рассказывает мастерица.

Подготовка к плетению занимает больше времени, чем сам процесс сборки венка. Собранное сырье должно пройти несколько стадий обработки.

© Sputnik Изготовление новогоднего венка

Сария моет сырье в мыльной воде, чтобы избавится от насекомых, которые могут испортить вид изделия, затем оно проходит стадию сушки и только потом становится украшением венка.

На готовую основу мастерица по часовой стрелке начинает приклеивать разложенное на столе сырье. Быстрым взглядом Сария выбирает понравившийся цветок или шишку, прикладывает к венку, несколько секунд смотрит оценивающе, затем прикрепляет ее к изделию. По такой системе она продолжает украшать венок. Изделие не должно выглядеть скудно и одновременно не должно быть слишком перегруженным.

На сбор венка, используя заготовки, у мастерицы уходит не больше часа. В арсенале Сарии полно разных венков. Есть работы, которые состоят только из шишек или сухоцветов. Все изделия рассчитаны на долгую жизнь, в среднем венок служит украшением без реставрации больше пяти лет. Сария любит мастерить работы в экостиле и в стиле прованса, используя нежные тона. Помимо даров природы, в своих работах Сария использует материал, который заказывает в интернете.

"Для дополнительного украшения изделий я используя хлопок, искусственные ветки рябины, палочки корицы. В прошлом году я попробовала вырастить хлопок самостоятельно, он не пророс, но в этом году я собираюсь повторить попытку", - говорит она.

© Sputnik / Константин Грецов Работа Сарии Тания

До и после

Магазин Сарии оформлен в фиолетово-розовых тонах. Мягкий диван и небольшой стол стоят в окружении кукол ручной работы, венков, праздничных корзин и ярких букетов из сухих цветов. В праздники у мастерицы много работы, всем нужно новогоднее настроение, и за ним люди приходят в магазин Сарии.

"Иногда задумываюсь, как это все получилось. Совсем недавно из-за недобросовестных мастеров я заливала цементом ступеньки своего магазина, мастерила полки из реечных ящиков, потом их же покрывала краской. Из поддонов соорудила диванчик и рядом пристроила небольшой столик. Все начиналась так, клиентов было немного, а сейчас круглый год за подарками и настроением заглядывают именно сюда", - рассказывает она.

Сария призналась, что не собирается останавливаться на достигнутом и старается следить за своим прогрессом.