Миссия - нарисовать Новый год: мастер-класс от сухумской художницы

Асмат Цвижба, Sputnik.
Художник Лали Сакания преподает рисование в одной из сухумских школ. Днем художница учит детей раскрашивать мир вокруг себя, а вечерами создает праздничное настроение в столице. Лали рисует Новый год на витринах зданий Сухума уже пять лет.
Сюжеты художница придумывает сама, в "рамках" работать не любит и называет себя человек-праздник.
"У меня очень развитая фантазия, мне нравится самой что-то придумывать. Но почему-то когда я начинаю рисовать, в голове одна картинка, а получается что-то совсем другое", - рассказала она.
Самые популярные сюжеты, по словам Лали, не меняются из года в год. Это Деды Морозы, снеговики, праздничные надписи, елки и новогодние символы.
"Но я каждый год многому учусь. По ходу все меняется, и мое мышление и отношение к делу и настроение. Сегодня я могу нарисовать что-то абстрактное, необычное, а иногда хочется классики или юмора. Но клиент всегда остается довольным", - добавила художница.
Рисуем Новый год
Вместе с художницей приступаем к созданию новогодней атмосферы в одной из столичных стоматологий. Чтобы в канун праздника дети даже взрослые не боялись лечить зубы, врачи попросили нарисовать зубного Деда Мороза.
По словам Лали, для рисования на стекле можно использовать как специальные краски, так и простую гуашь. На столе у новогодней "феи" не только кисти. Для рисунка она использует маркеры, карандаши и даже губку для мытья посуды.
"А если я сейчас была бы дома, я бы даже использовала гвозди с молотком. Я беру все, что попадется под руки", - смеется художница.
Белыми красками рисуем зуб и превращаем его в Деда Мороза. Через несколько минут у Зуба-Мороза появляются голубые глаза, борода и красный колпак. Даем ему подсохнуть 10-15 минут.
"В зависимости от сложности работы и задумки на одно окно у меня может уйти в среднем час, а может и намного меньше", - объясняет Лали.
Последний штрих – снег. С помощью губки для мытья посуды и белой гуаши "посыпаем" его на стекло. Держится такой рисунок столько, сколько пожелают хозяева, а смыть Новый год можно водой.