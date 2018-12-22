Миссия - нарисовать Новый год: мастер-класс от сухумской художницы

Если накануне Нового года вы заметили суетящихся вокруг окон девушек, это не обязательно предвещает генеральную уборку. Возможно, они так же, как художник Лали Сакания готовятся нарисовать Новый год на стекле.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Художник Лали Сакания преподает рисование в одной из сухумских школ. Днем художница учит детей раскрашивать мир вокруг себя, а вечерами создает праздничное настроение в столице. Лали рисует Новый год на витринах зданий Сухума уже пять лет.

Сюжеты художница придумывает сама, в "рамках" работать не любит и называет себя человек-праздник.

"У меня очень развитая фантазия, мне нравится самой что-то придумывать. Но почему-то когда я начинаю рисовать, в голове одна картинка, а получается что-то совсем другое", - рассказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние иллюстрации на стекле от Лали Сакания

Самые популярные сюжеты, по словам Лали, не меняются из года в год. Это Деды Морозы, снеговики, праздничные надписи, елки и новогодние символы.

"Но я каждый год многому учусь. По ходу все меняется, и мое мышление и отношение к делу и настроение. Сегодня я могу нарисовать что-то абстрактное, необычное, а иногда хочется классики или юмора. Но клиент всегда остается довольным", - добавила художница.

Рисуем Новый год

Вместе с художницей приступаем к созданию новогодней атмосферы в одной из столичных стоматологий. Чтобы в канун праздника дети даже взрослые не боялись лечить зубы, врачи попросили нарисовать зубного Деда Мороза.

По словам Лали, для рисования на стекле можно использовать как специальные краски, так и простую гуашь. На столе у новогодней "феи" не только кисти. Для рисунка она использует маркеры, карандаши и даже губку для мытья посуды.

"А если я сейчас была бы дома, я бы даже использовала гвозди с молотком. Я беру все, что попадется под руки", - смеется художница.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лали Сакания

Белыми красками рисуем зуб и превращаем его в Деда Мороза. Через несколько минут у Зуба-Мороза появляются голубые глаза, борода и красный колпак. Даем ему подсохнуть 10-15 минут.

"В зависимости от сложности работы и задумки на одно окно у меня может уйти в среднем час, а может и намного меньше", - объясняет Лали.

Последний штрих – снег. С помощью губки для мытья посуды и белой гуаши "посыпаем" его на стекло. Держится такой рисунок столько, сколько пожелают хозяева, а смыть Новый год можно водой.