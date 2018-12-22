"Закладчиков" наркотиков из Украины задержали в Абхазии

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Двое граждан Украины были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии и УВД по городу Сухум. Об этом сообщается на официальной странице МВД Абхазии в Facebook.

При личном досмотре, а также в ходе обыска по месту временного проживания задержанных и в местах "тайных закладок" сотрудники милиции изъяли свертки с порошкообразным веществом.

Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре МВД, изъятое у вещество было наркотическим веществом "метадон". Общая масса наркотика составила примерно 44 грамма.

Граждане Украины были задержаны за незаконный ввоз в Абхазию, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. Расследование проводит следственное управление при МВД Абхазии.