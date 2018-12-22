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Архивное фото служебного автомобиля МВД Абхазии

"Закладчиков" наркотиков из Украины задержали в Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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27010

У двоих граждан Украины абхазские милиционеры изъяли 44 грамма наркотического вещества "метадон".

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Двое граждан Украины были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии и УВД по городу Сухум. Об этом сообщается на официальной странице МВД Абхазии в Facebook.  

При личном досмотре, а также в ходе обыска по месту временного проживания задержанных и в местах "тайных закладок" сотрудники милиции изъяли свертки с порошкообразным веществом.

Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре МВД, изъятое у вещество было наркотическим веществом "метадон". Общая масса наркотика составила примерно 44 грамма.

Граждане Украины были задержаны за незаконный ввоз в Абхазию, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. Расследование проводит следственное управление при МВД Абхазии.



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