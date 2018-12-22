Новогодний Арт-маркет открылся на площади Свободы в Сухуме

На ежегодном зимнем Арт-маркете, который открылся на площади Свободы в Сухуме в субботу 22 декабря, свои работы представили 75 участников.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Шестой зимний Арт-маркет открылся в Сухуме в субботу 22 декабря.

Не смотря на небольшой дождь с утра, на площади Свободы было многолюдно. Мастера на все руки представили свои изделия на суд посетителей и покупателей.

Здесь можно найти изделия ручной работы практически на любой вкус, будь то елочные игрушки из ткани, ювелирные украшения, куклы, мыло, апацха в миниатюре, такие же ауардын (абхазская арба - ред.) или акалат и много другое.

Алина Елизбария участвует в Арт-маркете впервые. Девушка призналась, что решила попробовать что-то новое для себя и стала готовиться к новогоднему мероприятию. На ее прилавке лежат букеты из сухоцветов, подсвечники, конверты, разнообразные новогодние игрушки.

© Sputnik / Илона Хварцкия Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме

Другая участница Арт-маркета Илона Жиба демонстрирует свой "товар" и рассказывает, что на создание одной елочной игрушки у нее в среднем уходит от двух до трех часов работы.

"Я уже не первый год участвую в Арт-маркете, это действительно праздник для нашего города. Я занимаюсь созданием мягких игрушек из фетра, шерсти, то есть на любой вкус и цвет. У нас есть изделия из дерева, брошки, булавки, то есть все что угодно. Когда испытываешь вдохновение, хочется мастерить больше", - призналась Илона.

Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме © Sputnik / Илона Хварцкия

Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме © Sputnik / Илона Хварцкия

Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме © Sputnik / Илона Хварцкия

Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме © Sputnik / Илона Хварцкия

Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 5 © Sputnik / Илона Хварцкия Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме

Другой участник Аслан Куркунава около двух лет назад увлекся изготовлением ручных изделий из дерева. Молодой человек рассказал, что его дед делал различные деревянные предметы. Аслан продолжил семейную традицию.

"Я решил своими руками сделать апацху в миниатюре, на это у меня ушел один месяц, а такие предметы как арба можно и за день изготовить", - говорит он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме

Новогодний Арт-маркет будет работать два дня, 22 и 23 декабря. По традиции часть вырученных от продажи продукции средств направится на помощь многодетным малообеспеченным семьям.