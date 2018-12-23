Новогодние концерты и детские спектакли: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 24 по 30 декабря.

РУСДРАМ

С 27 по 30 декабря в 11:00 и 13:00 в РУСДРАМе устроят настоящий детский пиратский праздник. Музыкальная сказка "Пиратский праздник - Новый год" расскажет о большой пиратской семье, которая ни разу не встречала Новый год и, конечно же, пытается его сорвать. Юных зрителей ждут танцы, песни и обязательный хэппи энд.

Абхазский государственный Молодежный театр

26 декабря в 18:30 в Абхазском драматическом театре Молодежный театр обещает рассмешить зрителя комедией "Требуется лжец". Молодой и амбициозный предприниматель пытается занять важную должность, но путается в собственной лжи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Требуется лжец".

Абхазский драматический театр

Новогодний спектакль для детей покажут и в Абхазском драматическом театре 25 декабря в 11:00 и 13:00. Судя по названию "Новогодние подарки", детям понравится не только сам сюжет истории.

SKLAD

25 декабря в 19:00 на культурной площадке SKLAD покажут кинокартину "Патерсон" о молодом романтике, который пишет стихи и посвящает их своей жене Лоре. Но в один день размеренная жизнь молодого поэта меняется.

© Фото : K5 International,2016 Кадр из фильма "Патерсон"

В районах и городах Абхазии предновогодняя неделя обещает быть веселой и будет радовать праздничными событиями не только детей, но и взрослых.

Гагра

29 декабря в 17:00 на площади у парка Славы в Гагре состоится новогодний концерт с участниками местных творческих и хореографических коллективов.

CC0 Бенгальский огонь

Гудаута

28 декабря в 14:00 в парке Ленина у городской елки администрация Гудауты организует праздник для детей. В программе игры, конкурсы и флешмобы. А 29 декабря в 16:00 в Доме культуры пройдет новогодний концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предновогодняя столица

Ткуарчал

27 декабря в 12:00 во Дворце культуры Ткуарчала со спектаклем для детей выступят приглашенные из столицы аниматоры, а вечером состоится новогодний огонек с участием местных творческих коллективов. В том же месте 29 и 30 декабря в 17:00 пройдет новогодний карнавал для местных жителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркий декабрь в Сухуме

Гулрыпш

26 декабря в 15:00 в Доме культуры Гулрыпша студия "Амра" представит новогодний спектакль для детей, а 29 декабря в 12:00 в клубе "Агудзера" пройдет новогодний утренник.

Очамчыра

28 декабря в 12:00 в Доме культуры Очамчыры театр из Санкт-Петербурга представит детскую театральную постановку, а в 14:00 состоится праздничный концерт с участниками вокального конкурса "Орфей ".

© Фото: Вокальный конкурс Orpheus Кастинг на вокальный конкурс "Орфей" прошел в Очамчырском районе

Гал

25 декабря в 14:00 в Доме культуры "Театр живой сказки" из Санкт-Петербурга представит интерактивный спектакль "Волшебное спасение Снегурочки", а 26 декабря в 15:00 студия "Панда" выступит с постановкой "Счастье – вдруг в подснежниках". 27 декабря в 17:00 студия "Свирель" сыграет для юных зрителей спектакль "Двенадцать месяцев".

28 декабря в 14:00 Доме культуры пройдет праздничный концерт с участием хореографических и музыкальных коллективов.