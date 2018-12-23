Сотрудники бзыбского ДПС спасли и приютили осиротевших щенков

Любительское видео о том, как сотрудники ГАИ Абхазии спасают щенков от холода и голода, появилось в социальной сети Facebook в субботу 22 декабря.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Инспекторы ДПС, несущие службу на посту поселка Бзыбь, приютили пять новорожденных щенков, мать которых погибла под колесами автомобиля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рады каждой собаке: как живет "Багира"

"Здесь бегала собачка, которую мы подкармливали. Где-то неделю назад мы заметили, что она постоянно залезает в трубу неподалеку, но большого этому не придали значения. Позавчера ночью собаку насмерть сбила машина. Тогда мы решили посмотреть, что же в этой трубе и обнаружили щенят", - рассказал инспектор Айнар.

Самостоятельно вытащить "сирот" не удалось, и милиционеры обратились в отделение МЧС по Гагрскому району с просьбой помочь. Общими усилиями из трубы извлекли пять щенков.

Для временной передержки малышей инспекторы использовали будку, в которой раньше хранилось техническое оборудование. Вскоре встал вопрос, как и чем их накормить. За советом обратились к хозяйке приюта для собак "Багира" Саиде Отырба.

"Вчера мне написали эти ребята и сказали, что спасли щенят, но не знают, что с ними дальше делать. К этому времени кто-то из них уже поехал за детской бутылочкой и молоком. Я им сказала, что молоко им давать пока рано, лучше купить смесь для новорожденных", - рассказала Отырба.

Она добавила, что милиционеры не стали экономить на своих новых подопечных и вместо дешевой детской смеси, приобрели самую дорогую из тех, что можно было найти в местных аптеках.

"Они пока самостоятельно не могут питаться, и мы кормим их из бутылочки. Жалко ведь. Вчера мы раздали троих щенят, остались две девочки: белого и черного окраса", - поделился Айнар.

Милиционер надеется, что оставшимся на "содержании" щенкам в ближайшее время тоже удастся найти хозяев.