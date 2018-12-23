Абхазский Якубович и лотерея: зимний Арт-маркет завершился в Сухуме

О том, какая царила атмосфера на Арт-маркете в Сухуме в его заключительный день, что разыгрывали в благотворительной лотерее и кто сыграл роль абхазского "Якубовича, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Бадри Есиава, Sputnik
Праздник к нам приходит
Атмосфера на зимнем Арт-маркете, который проходит у главной елки страны уже второй день, праздничная. От представленных работ местных мастеров разбегаются глаза, но посетители ярмарки старались не теряться и найти что-то необычное и особенное.
Хамида из Гудауты приехала в Сухум по делам, но услышав об Арт-маркете от знакомых, решила его посетить и не пожалела об этом. Девушка призналась, что долго не могла определиться с тем, что подарить маме на Новый год, но ей, наконец, удалось это сделать выбор. Самому близкому в ее жизни человеку она купила серебряную цепочку с кулоном ручной работы.
На площадь Свободы приходили дружескими компаниями, семьями и коллективом. Для самых детей установили батуты, на которых ребятня состязалась в том, кто выше прыгнет. Их родители внимательно сидели за тем, чтобы с ними ничего не произошло, сидя на лавочках в нескольких шагах от аттракционов и готовые подхватить свое чадо в случае неудачного "взлета".
Зажигательные песни в исполнении Тамары Вороновой, энергичные ритмы от ди-джеев из Москвы, изобилие ассортимента подарков и яркие огни делали пасмурную погоду ярче и наполняли пространство рождественским духом. Для полного счастья и новогоднего настроения не хватало лишь снега, которого синоптики Абхазии пока не предвещают.
Благотворительная лотерея
На ежегодном Арт-маркете провели благотворительную лотерею в помощь малообеспеченным семьям из Ткуарчала. По словам организатора ярмарки Ксении Ирисовой-Багапш, это беспроигрышная лотерея, в ходе которой ее участники за символическую сумму в сто рублей могут стать обладателями призов ручной работы.
"Разыгрывается хендмейд от наших участников – это игрушки ручной работы, выпечка, некоторые даже пожертвовали серебряные изделия, сделанные в традиционном стиле. Подарков очень много", - рассказала Ирисова-Багапш.
До начала лотереи оставалось всего несколько минут. Ее ведущий Даниил Горельников зазывал участников и любопытствующих подойти поближе. Я тоже решил испытать удачу и закинул в урну свой "стольник". За это волонтеры дали мне специальный значок с логотипом Арт-маркета, как доказательство того, что я имею право претендовать на приз. Записали номер телефона на бумажку и бросили ее в лотерейный барабан. Забегая вперед скажу, в число счастливчиков я так и не попал. Впрочем, это было не особо важно.
Для того чтобы определить победителя, ведущий обратился за помощью к зрителям. Первой отозвалась маленькая Нара, с легкой руки которой разыграли пряничный домик. Победителя рядом не оказалось, организатором пришлось звонить по номеру на бумажке.
"Здравствуйте, это из оргкомитета Арт-маркета вас беспокоят. Вы победили в нашей лотерее. Можете прийти и забрать приз? Мы будем здесь до восьми часов. Подходите", - договорилась Ксения с обладателем съедобного домика.
А веселый Даниил все больше напоминал знаменитого российского ведущего легендарного телевизионного шоу.
"Крутите барабан", - в лучших традициях "Поле чудес" напутствовал абхазский Якубович участникам розыгрыша, от чего умилялся сам.
Шестилетний Сандрик, видимо, представил себя на этой передаче и "закрутил" барабан с таким энтузиазмом, что не сразу тот удалось потом остановить. Зато парнишка хорошо перемешал все листочки. Победителю, которого выбрал Сандрик, достались коробочка конфет и новогодний шар.
Повезло и самим организаторам. Маленькая Ева вытащила бумажку с номером Ксении, которая отказалась от приза и приберегла его для следующего счастливчика.
Зимний Арт-маркет проводится в Сухуме с 2014 года. В этот раз в нем приняли участие 75 местных мастеров, которые представили свои изделия ручной работы.