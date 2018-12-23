Абхазский Якубович и лотерея: зимний Арт-маркет завершился в Сухуме

Зимний Арт-маркет, в котором свои работы представили 75 участников, проходил в Сухуме с 22 по 23 декабря.

О том, какая царила атмосфера на Арт-маркете в Сухуме в его заключительный день, что разыгрывали в благотворительной лотерее и кто сыграл роль абхазского "Якубовича, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Праздник к нам приходит

Атмосфера на зимнем Арт-маркете, который проходит у главной елки страны уже второй день, праздничная. От представленных работ местных мастеров разбегаются глаза, но посетители ярмарки старались не теряться и найти что-то необычное и особенное.

Хамида из Гудауты приехала в Сухум по делам, но услышав об Арт-маркете от знакомых, решила его посетить и не пожалела об этом. Девушка призналась, что долго не могла определиться с тем, что подарить маме на Новый год, но ей, наконец, удалось это сделать выбор. Самому близкому в ее жизни человеку она купила серебряную цепочку с кулоном ручной работы.

© Sputnik Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме

На площадь Свободы приходили дружескими компаниями, семьями и коллективом. Для самых детей установили батуты, на которых ребятня состязалась в том, кто выше прыгнет. Их родители внимательно сидели за тем, чтобы с ними ничего не произошло, сидя на лавочках в нескольких шагах от аттракционов и готовые подхватить свое чадо в случае неудачного "взлета".

Зажигательные песни в исполнении Тамары Вороновой, энергичные ритмы от ди-джеев из Москвы, изобилие ассортимента подарков и яркие огни делали пасмурную погоду ярче и наполняли пространство рождественским духом. Для полного счастья и новогоднего настроения не хватало лишь снега, которого синоптики Абхазии пока не предвещают.

Благотворительная лотерея

На ежегодном Арт-маркете провели благотворительную лотерею в помощь малообеспеченным семьям из Ткуарчала. По словам организатора ярмарки Ксении Ирисовой-Багапш, это беспроигрышная лотерея, в ходе которой ее участники за символическую сумму в сто рублей могут стать обладателями призов ручной работы.

"Разыгрывается хендмейд от наших участников – это игрушки ручной работы, выпечка, некоторые даже пожертвовали серебряные изделия, сделанные в традиционном стиле. Подарков очень много", - рассказала Ирисова-Багапш.

© Sputnik Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме

До начала лотереи оставалось всего несколько минут. Ее ведущий Даниил Горельников зазывал участников и любопытствующих подойти поближе. Я тоже решил испытать удачу и закинул в урну свой "стольник". За это волонтеры дали мне специальный значок с логотипом Арт-маркета, как доказательство того, что я имею право претендовать на приз. Записали номер телефона на бумажку и бросили ее в лотерейный барабан. Забегая вперед скажу, в число счастливчиков я так и не попал. Впрочем, это было не особо важно.

© Sputnik Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме

Для того чтобы определить победителя, ведущий обратился за помощью к зрителям. Первой отозвалась маленькая Нара, с легкой руки которой разыграли пряничный домик. Победителя рядом не оказалось, организатором пришлось звонить по номеру на бумажке.

"Здравствуйте, это из оргкомитета Арт-маркета вас беспокоят. Вы победили в нашей лотерее. Можете прийти и забрать приз? Мы будем здесь до восьми часов. Подходите", - договорилась Ксения с обладателем съедобного домика.

А веселый Даниил все больше напоминал знаменитого российского ведущего легендарного телевизионного шоу.

"Крутите барабан", - в лучших традициях "Поле чудес" напутствовал абхазский Якубович участникам розыгрыша, от чего умилялся сам.

© Sputnik Новогодний Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме

Шестилетний Сандрик, видимо, представил себя на этой передаче и "закрутил" барабан с таким энтузиазмом, что не сразу тот удалось потом остановить. Зато парнишка хорошо перемешал все листочки. Победителю, которого выбрал Сандрик, достались коробочка конфет и новогодний шар.

Повезло и самим организаторам. Маленькая Ева вытащила бумажку с номером Ксении, которая отказалась от приза и приберегла его для следующего счастливчика.

Зимний Арт-маркет проводится в Сухуме с 2014 года. В этот раз в нем приняли участие 75 местных мастеров, которые представили свои изделия ручной работы.