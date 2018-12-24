Заседание Межправкомиссии Абхазии и России пройдет в Москве

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Семнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией состоится в Москве 25 декабря, сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии. © Foto/ presidentofabkhazia Завершилась рабочая поездка Рауля Хаджимба в Москву

В повестку заседания входят вопросы, касающиеся оказания текущей финансовой помощи Абхазии с целью ее социально-экономического развития в 2018 году. Также предметом обсуждения станет реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2017-2019 годы.

В заседании примут участие премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, вице-премьер Абхазии, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзинба, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, представители Администрации президента России, члены российской и абхазской частей комиссии.

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Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.