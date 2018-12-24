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Заседание Межправкомиссии Абхазии и России пройдет в Москве

© Sputnik
В Абхазии
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Межправкомиссия рассмотрит подходы к формированию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Семнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией состоится в Москве 25 декабря, сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

© Foto/ presidentofabkhazia
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В повестку заседания входят вопросы, касающиеся оказания текущей финансовой помощи Абхазии с целью ее социально-экономического развития в 2018 году. Также предметом обсуждения станет реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2017-2019 годы.

В заседании примут участие премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, вице-премьер Абхазии, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзинба, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, представители Администрации президента России, члены российской и абхазской частей комиссии.

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Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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Теги:
Россия, Абхазия


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