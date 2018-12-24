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Часть Сухума останется без воды во вторник

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В Абхазии
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Отключение воды связано с проведением новой водопроводной трубы в районе Красного моста.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Подача питьевой воды в Сухуме, на улице Комсомольская, Батумская и Чанба, будет прекращена 25 декабря с 00:00 до 18:00 часов, сообщили Sputnik в МУП "Сухумский" Водоканал.

Приостановление подачи питьевой воды связано с ремонтными работами в районе Красного моста, проведением новой водопроводной трубы и ее подключением к основной системе водоснабжения города, объяснили в диспетчерской "Водоканала".

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Теги:
Водоканал Абхазии


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