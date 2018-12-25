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Хаджимба: заработные платы в Абхазии увеличатся

Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)
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Ежегодная пресс-конференция президента Республики Абхазия состоялась во вторник 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Заработные платы бюджетников в Абхазии увеличатся, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Заработная плата в соответствии с договоренностями между Россией и Абхазией для значительной части бюджетников увеличится на 6,2 процента", - сказал президент. 

Заработная плата в среднем составит порядка 13-14 тысяч рублей. Это в первую очередь касается образования, культуры, здравоохранения и других социальных сфер республики.

Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)

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Теги:
Рауль Хаджимба


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