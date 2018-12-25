Хаджимба: заработные платы в Абхазии увеличатся

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Заработные платы бюджетников в Абхазии увеличатся, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Заработная плата в соответствии с договоренностями между Россией и Абхазией для значительной части бюджетников увеличится на 6,2 процента", - сказал президент.

Заработная плата в среднем составит порядка 13-14 тысяч рублей. Это в первую очередь касается образования, культуры, здравоохранения и других социальных сфер республики.