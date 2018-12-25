Хаджимба о мусорных свалках: остаются в критическом состоянии

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пока невозможно решить проблему мусора путем строительства мусороперерабатывающего завода, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря.

© Sputnik / Илона Хварцкия Полигон в Гулрыпше и котлован в Сухуме: как решился вопрос столичной свалки

"Это огромные суммы денег, которые необходимы для строительства такого рода завода. В соседнем Сочи идет речь о 22 миллиардах рублей для того, чтобы построить завод, который мог бы сжигать мусор и не нарушал бы экологическую обстановку", - подчеркнул глава государства.

Исходя из этого, речь идет о возможности строительства нового полигона и начала работ по прессованию мусора в Гулрыпшском районе.

"Мы проговорили с российской стороной и сами изыскали эти возможности, которые в следующем году будут использованы для того, чтобы закупить технику и завозить мусор на новый полигон уже в прессованном виде", - подчеркнул Хаджимба.

Президент отметил, что проблема мусорных полигонов не нова для республики.

"Это тема не нова, и все эти годы мы пытаемся ее решить, и до нас эта тема ставилась достаточно остро, но, к сожалению, пока коренным образом что-то изменить не удалось. Получили соответствующую технику, это машины, которые вывозят мусор, их немало, получили контейнеры, но полигоны, которые были созданы еще во времена Советского Союза, остаются в критическом состоянии. Это в Гагре, Гудауте, в Сухуме и в восточной части Абхазии".

Говоря о проблеме сухумской свалки, президент заметил, что были выделены средства, идут работы для организации подъездных путей и для расширения котлована на свалке. Напряжение по этому вопросу в следующем году будет снято, сказал президент.

Жители Маяка собрались на бессрочную акцию возле сухумской школы № 12 в начале декабря с требованием закрыть свалку, которая находится примерно в трехстах метрах от дороги и учебного заведения.

© Sputnik / Илона Хварцкия Закройте эту свалку: сухумчане хотят избавиться от мусора

За последние годы свалка расширилась и занимает уже около 60 гектаров площади. Жители Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста стали ощущать токсичные запахи.

4 декабря Рауль Хаджимба подписал распоряжение, способствующее решению вопросов, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов на полигоне в Сухуме.

Администрации города Сухум было поручено в двухнедельный срок осуществить устройство дополнительного котлована для утилизации твердых бытовых отходов, организовать устройство площадки для сброса мусора и обеспечить подъездные пути к дополнительному котловану и водоотведение от него.

Также президент поручил администрации Гулрыпшского района выделить земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов.