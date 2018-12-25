Что готовит Лугар: в Минобороны Абхазии обсудили вопросы биозащиты

На конференции в Министерстве обороны Абхазии "Биологическое оружие: современные вызовы и угрозы" был сделан акцент на работе лаборатории Лугара в Грузии.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Конференция "Биологическое оружие: современные вызовы и угрозы" состоялась в Министерстве обороны Абхазии во вторник 25 декабря.

На конференции докладчики сделали акцент на биологической лаборатории Лугара в Грузии.

Военно-биологическая лаборатория США в Грузии появилась в 2010 году.

"Поскольку она финансируется военными, информация об объекте является закрытой. Также была создана целая сеть лабораторий второго и третьего уровня безопасности по диагностике патогенов, вызывающих опасные для здоровья людей и животных заболевания", – рассказал полковник ВС Абхазии Вадим Кортава.

По словам Кортава, основная задача лаборатории – сбор информации о микроорганизмах, которые обитают в регионе. Это дает возможность изготовления нового биологического оружия против стран-соперников.

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Тему продолжил специалист Седьмой военной базы Минобороны России Василий Золотухин. Он рассказал о проблемах безопасности, которые несет военно-биологическая деятельность в Грузии.

"Эксперты сходятся во мнении, что выбор США мест размещения лабораторий не случаен – многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств. Необходимо отметить беспокойство местных жителей, проживающих вблизи центра Лугара, которые считают, что "в центре происходит что-то странное", и отмечают дым из труб, меняющий цвет", – подчеркнул Золотухин.

Несмотря на все заявления местных жителей и обеспокоенность многих экспертов, как отметил докладчик, США продолжают убеждать, что они в лаборатории не разрабатывают биологическое оружие.

"Соединенные штаты заявляют, что объект не принадлежит им. Грузинская сторона также утверждает о финансовой независимости своей деятельности. Однако представленный официальный ответ Центра на запрос Минздрава Грузии свидетельствуют о том, что даже коммунальные услуги и охрана объекта оплачиваются США. Примечательно, что правительство США спланировало в 2019 году увеличение бюджета вооруженных сил и стран НАТО по сравнению с текущим годом на 116 миллиардов долларов", – привел цифры Золотухин.

Он добавил, что все данные свидетельствуют о том, что на самом деле есть повод для опасения. В качестве аргумента своих доводов военнослужащий привел тот факт, что в регионе дислокации центра Лугара ухудшилась ситуация по заболеваниям.

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Подробнее Золотухин остановился на препаратах, которые в Центре испытывали на гражданах Грузии.

"В распоряжение общественности попали отчеты о результатах испытаний препарата на грузинских гражданах, проходящего по документам как Совалди производства американской фирмы "Гилеад Сайенсиз". Испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. Однако указанный препарат был зарегистрирован и в России, и в ходе его применения не зафиксировано ни одного смертельного случая, что может свидетельствовать о применении на грузинских гражданах препарата с измененным составом", – считает военный.

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Василий Золотухин добавил, что потенциальной угрозе есть и противодействие. Седьмая российская военная база в Абхазии способна своевременно выявить применение на территории республики оружия массового поражения.