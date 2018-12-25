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Инвестиции

Упор на экономику: в Москве обсудили развитие Инвестпрограммы для Абхазии

CC0
В Абхазии
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Семнадцатое заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоялось в Москве 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Инвестпрограмму на 2020-2022 годы направят на развитие экономических проектов в Абхазии, рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

"Мы сегодня на комиссии рассмотрели итоги совместной работы за предыдущий год, определили подходы к работе на 2020-2022 годы. По Инвестиционной программе мы договорились, что это будет поддержка, направленная на инвестиционные, экономические проекты, на усиление инвестиционного потенциала страны, создание производств, поддержку бизнеса, а также на снятие тех ограничений, которые есть, инфраструктурных, прежде всего, связанных с транспортными, инженерными системами. На все это будет направлена наша Инвестпрограмма. Что касается объема средств, заложенных на это, то это будут те же средства, те же объемы, в которых мы сегодня реализуем эту программу", - подчеркнул  Мутко. 

Заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.
© Sputnik
Определены объемы инвестиций России в Абхазию на 2019-2022 годы
XVII заседание Межправкомиссии состоялось в Москве 25 декабря. На повестку вынесли вопросы, связанные с оказанием финпомощи Абхазии для ее социально-экономического развития в 2018 году, также с утверждением подходов к формированию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазия на 2020-2022 годы.

Премьер-министр республики Абхазия Валерий Бганба на заседании Межправительственной комиссии в Москве заявил, что между Россией и Абхазией нет серьезных споров по поводу освоения российской экономической помощи. 

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Теги:
Межправкомиссия Абхазии и России


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