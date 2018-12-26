Елочный круговорот: откуда в Абхазии новогодние деревья

О том, как в Абхазии охраняют пихтовые леса, кто незаконно вырубает ели, какую альтернативу предлагает рынок и что делать с елкой после новогодних праздников, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На 17 километре Рицинского национального парка, недалеко от Голубого озера, на развилке расположился небольшой деревянный домик. Здесь живут лесники, которые охраняют пихту от Нового года. Точнее, от людей, которые хотят украсить дом зеленой красавицей.

Уже на протяжении месяца работники "Гудаутского лесхоза" дежурят возле всех развилок и тропок, откуда браконьеры могут пробраться к лесным сокровищам. По словам лесника Арсена Барцыц, местные жители приезжают, чтобы вырубить елку на Новый год, но дальше развилки им не прорваться.

"Скоро Новый год и, конечно, люди хотят поставить у себя дома елку. Приезжают сюда, но мы объясняем, что нельзя рубить елки. Слава богу, люди понимающие", – отметил работник лесхоза.

Зачастую даже снег высоко в горах не останавливает адептов натуральной ели, поэтому приходится патрулировать и там.

"Да, в этом году браконьеров меньше, но все же мы охраняем эти места. На мой взгляд, лучше в лесу предотвратить вырубку пихты, чем потом смотреть - пронесли на рынок елки или нет", – считает главный лесничий Геннадий Сичинава.

© Sputnik Анжелика Бения Озеро Рица

Последние годы, как отмечает он, злостных нарушителей нет. Если раньше люди могли на большегрузах заехать и нарубить целую машину елок, чтобы потом продать на рынке, то сегодня уже такого не встретишь. Но есть "одиночки", которые хотят добыть одну-две елки.

"Конечно, заходят по одному-два человека, в основном это школьники. Для нас в первую очередь, важно, чтобы они живыми и невредимыми вернулись к своим родителям", – добавил Сичинава.

Таких мы встретили на республиканской дороге, недалеко от мюссерского поста ГАИ. Четверо школьников срубили в лесу пять пихт. Не для себя, а чтобы продать. Лесничий настроен решительно.

"Молодые люди, елки в Абхазии нельзя рубить. Есть постановление премьер-министра, согласно которому в Абхазии нельзя заготавливать пихту или елку на Новый год", – "просветил" подростков Сичинава, но штраф выписывать не стал – несовершеннолетние. Пожалел. Юные нарушители клятвенно пообещали больше не рубить деревья.

Зеленая традиция

Обычай украшать елку на Новый год и Рождество пришел из Германии. В России праздничное дерево стали наряжать при Петре I, в Абхазии же – намного позже, в советское время.

© Sputnik / Томас Тхайцук Из перца, коробок и книг: самые необычные елки Сухума

Если в России срубали живую ель, то в Абхазии, как правило, кавказскую пихту. Произрастает она в горах и занимает 74 тысячи гектаров. Кстати говоря, европейцы также в качестве новогоднего дерева выбирают ель "абхазского происхождения", которая также известна как пихта Нордмана. Она имеет правильную конусовидную форму.

Во многих странах, чтобы сохранить леса, стали специально для праздника выращивать елки. В Абхазии же с 1996 по 2014 годы государство на Новый год заготавливало пихту. Ежегодно до 800 деревьев. В основном они предназначались для госведомств, школ и детских садов.

"На рынок мы не выносили. Только для школ, садиков", – пояснила начальник отдела Госкомитета лесного хозяйства Лаура Тарба.

Многолетняя практика заготовки хвойных деревьев привела к истощению лесов, и теперь уже массово вырубать их нельзя. С 2015 года Кабинет Министров издает распоряжение "О запрете заготовки елей и пихты для проведения новогодних праздников". Запрет действует на всех, но не все следуют ему.

"Мы пытаемся заранее проводить агитацию, чтобы не рубили. Лесхозы контролируют леса, но надо также проводить рейды на рынке, на дорогах, что мы и делаем", – добавила начальник отдела.

Рубить нельзя

Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар с сожалением отмечает, что в республике по-прежнему значительная часть елок на Новый год заготавливается в лесах, что наносит большой вред природе. Это подтверждает и завотделом интродукции растений Института ботаники Сергей Бебия. По его словам, хвойные деревья выполняют очень важные функции, и их вырубка влечет к ослаблению состояния абхазских лесов, ухудшению климатических условий, водоохранных, защитных функций. Усугубляет ситуацию и то, что пихта кавказская растет очень медленно.

"Сама по себе пихта кавказская растет в течение года от 10 до 30 сантиметров. Представляете сколько необходимо времени, чтоб елка выросла, чтобы она подошла под новогодний формат? – говорит он. – Для необходимой кондиции необходимы не то, чтобы десятки лет, а то и 50, 60 лет. Мы эту ель вырубаем, чтобы две недели она у нас дома покрасовалась, и этим уничтожаем, губим леса".

И тем не менее ученые понимают, что Новый год невозможно праздновать без главных символов праздника. Преимуществ у синтетики больше: на полу не будет опавшей хвои, более пышная, ветки не сгибаются от тяжести игрушек, она долговечная. А если уже очень хочется, чтобы в доме был "живой" символ Нового года, то можно срезать небольшую ветку хвойного дерева и красиво оформить ее.

Сергей Бебия же предлагает европейскую практику – специально выращивать елки для Нового года и Рождества и давать их в аренду в кадках за небольшую плату.

"Мы уже предлагали начать выращивать новогоднюю елку в кадках, отдавать на прокат во время новогодних праздников по низкой цене с тем условием, чтобы после прохождения новогодних праздников возвращали пихты Нордмана, чтоб их потом посадить на постоянное место в лесных культурах. Это наиболее удачный способ. Если бы у нас в Абхазии был бы создан этот питомник, и мы бы выращивали пихты, в течение 15 лет мы бы имели готовую базу на последующие годы. Но, к сожалению, до этой культуры мы не смогли дойти, мы своими руками уничтожаем наши пихтовые леса", – сетует Бебия.

Рынок на иголках

Искусственные елки сегодня заполонили весь Сухумский рынок. Везут в основном из Польши и Белоруссии. По внешним признакам невозможно отличить. Разве что по химическому составу и стоимости.

Жанна, продавщица на центральном рынке, рассказывает, что в последние годы жители Абхазии стали больше покупать искусственные елки.

"У каждого покупателя свой особый вкус. Кто-то любит более пушистую из ПВХ, кто-то из лески – более похожую на настоящую елку. Кому-то нужна елка 180 сантиметров, кому-то два метра. Мы стараемся удовлетворять спрос всех покупателей. Цены зависят от структуры и размера елки. В целом цена колеблется от двух с половиной до 20 тысяч. Люди больше интересуются искусственной елкой, потому что сейчас их практически по внешним признакам не отличить от живой. Люди видят в синтетике больше плюсов, чем в настоящих", – пояснила продавщица.

© Sputnik Сария Кварацхелия Продажа елок на сухумском рынке

Действительно, пока мы разговаривали с Жанной, покупателей было хоть отбавляй. Кто-то ищет новогоднее дерево для офиса, кто-то для дома. Оксана Гогохия из Гала вместе с коллегой пришла на рынок выбирать искусственную елку на работу. Для дома же девушки все же предпочитают настоящую, живую ель.

"На Новый год я хочу большую, пышную живую елку. Живая все равно больше радует, чем искусственная. Она пахнет по-новогоднему. Да и потому что она живая", – приводит свои аргументы она.

Для таких на рынке есть и живые. Не абхазские, импортные. Срубленные или в кадках. Но и стоят они дороже, ценник начинается от четырех тысяч. Продавец живых импортных елок Фатима Джинджолия отмечает, что в этом году заграничные красавицы пользуются большей популярностью, чем в прошлом.

© Sputnik Сария Кварацхелия Продажа елок по улице Дагестанская

"Елки в кадках привезли еще в прошлом году из Пятигорска. Тогда не смогли все реализовать, вот, продаем и в этом году. Есть покупатели. Кто-то сразу забирает, кто-то откладывает и оставляет деньги, но очень многие приходят, спрашивают, говорят, что обязательно вернутся ближе к дате. Цена от четырех до восьми тысяч рублей. Если кто-то очень хочет купить, но с деньгами не очень, то идем на уступки и делаем скидки", – объясняет она.

Елки в горшках можно использовать несколько лет. Конечно, если правильно ухаживать за ними. По словам Джинджолия, в 2017 году один из покупателей после новогодних праздников пересадил дерево в большой горшок и весь год ухаживал за ним. В этом году он вновь поставит живую ель.

"Елка за год вырастает на 20 сантиметров. Особого ухода она не требует. Словом, неприхотливая. Можно либо в более глубокий горшок пересадить, либо в сад. Летом нужно два раза в неделю поливать. Вот и все", – отметила продавец.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Продажа елок на сухумском рынке

Последний путь елки

В Абхазии елки держат примерно до 15 января. После Старого Нового года синтетику разбирают и прячут на следующий год, а срубленную выбрасывают. В республике нет системы переработки таких новогодних отходов. Чаще всего оставляют возле мусорных контейнеров, а спецавтохозяйство утилизирует их как обычный мусор.

"А другие способы утилизации для такой страны, как Абхазия, трудно себе представить. Объем елок небольшой. И вряд ли удастся экономически обосновать организацию специального сбора с последующим расщеплением и производством каких-нибудь древесно-стружечных плит. По сути дела, в данной ситуации количество елок и распределение по территории страны такой специальной схемы создать невозможно. Экономически никак не оправдано. Сейчас елки могут быть утилизированы на полигонах как твердые бытовые отходы. В земле они рано или поздно начинают разлагаться", – пояснил Дбар.

Однако старые натуральные новогодние деревья в руках мастеров могут стать объектом творческого вдохновения.

Из ствола елки абхазские народные умельцы делают аҟәыдыршьшьыга (давилка фасоли – прим.). Творческие люди также могут изготовить разнообразные игрушки и поделки.