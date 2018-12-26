В Сочи прогнозируют смерч, в Абхазии возможен снег с дождем

Метеорологи сообщают о возможности формирования смерчей в Сочи, абхазские синоптики рассказали, что смерчей у побережья республики не ожидается.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В течение ближайших суток над Черным морем в районе Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей, сообщает Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Главный специалист метеоролог Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Лариса Ахба сообщила, что у берегов Абхазии смерчей не будет.

"Мы не наблюдаем таких сильных ветров, как в Сочи, у нас нет порывов ветра выше 15 метров в секунду", - объяснила она.

По данным абхазских метеорологов, 27 декабря в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. А ближе к вечеру на республику может обрушиться дождь со снегом.

"Ночью 28 декабря также возможен дождь со снегом, так как надвигается арктическая масса холодного воздуха", - подчеркнула Лариса Ахба.

Сила ветра будет незначительной - колебаться от 2 до 7 метров в секунду. Местами возможны порывы до 12 метров в секунду. В предгорьях и в горах пойдет снег.