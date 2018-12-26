Дюжина преображений ахтарпа: календарь и выставку посвятили абхазскому башлыку

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Траурные и праздничные башлыки, исторические головные уборы старцев и молодых джигитов были представлены на фотовыставке "Ахтарпа", прошедшей в Центре детского творчества "Аинар" в среду 26 декабря.

Автор выставки, фотограф Ибрагим Чкадуа представил посетителям 12 способов повязывания национального головного убора – ахтарпа.

"Головной убор яркий признак национальной принадлежности. Он отражает и социальное положение его владельца, и возраст, и поводы, по которым их носили. Поэтому мы решили, что эта тема станет интересной и сможет ярко выразить характерные признаки абхазского национального костюма, нашу культуру", - рассказал фотограф.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация фотовыставки "Ахтарпа" в центре детского творчества "Аинар", 26 декабря 2018

Соавтор проекта учредитель фонда "Мост объединения" Елена Лабахуа. Изучением абхазского национального костюма, в том числе ахтарпа она занимается больше 20 лет.

"Ахтарпа – неотъемлемый элемент абхазского национального костюма. Способы его ношения и повязывания зависели от повода или просто вкуса носителя. Каждый пытался выделиться и быть оригинальным, словом, способ собственной идентификации. Мы хотели показать, что башлык может быть актуальным и современным. Сейчас я вижу, что молодые люди его носят, и наша культура не отторгается", - объяснила Лабахуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация фотовыставки "Ахтарпа" в центре детского творчества "Аинар", 26 декабря 2018

По словам художника Батала Джопуа, мужчины, носившие ахтарпа, заявляли не только о своем вкусе и оригинальности, но и соответствовали событию и обстоятельствам.

"То есть каждый мог сделать головную повязку в зависимости от того, какое мероприятие его ожидало. Естественно, если это поход или война, то главная цель - удобство, на праздники ахтарпа вязались высоко, чтобы была видна шея", - объяснил художник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация фотовыставки "Ахтарпа" в центре детского творчества "Аинар", 26 декабря 2018

В качестве фотомоделей головных уборов – работы абхазских скульпторов, среди которых исторические персонажи, известные актеры и певцы республики.

"Работать было очень интересно. Нужно было снимать скульптуры, но при этом изобразить их как живых. Повязать башлык на скульптуре намного сложнее, чем на живом человеке ", - добавил Чкадуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация фотовыставки "Ахтарпа" в центре детского творчества "Аинар", 26 декабря 2018

12 фотографий Ибрагима Чкадуа стали темой ежегодного календаря мобильного оператора "Аквафон" к 2019 году.

"Самое главное, что с помощью этого календаря, каждый сможет узнать для себя много нового о традиционном элементе абхазского костюма, способах и видах его ношения. 2019 год пройдет, но проект будет жить еще много лет, и, мы надеемся, что заинтересует не только жителей Абхазии, но и дружеские государства Кавказа и страны зарубежья", - отметил руководитель отдела рекламы и внешних коммуникаций компании Астан Барциц.

Всего "Аквафон",по словам Барциц, выпустил 2000 экземпляров календаря.