Жилой дом сгорел в Сухуме

Пожарные машины выехали на место чрезвычайного происшествия, на улицу Титова в Сухуме в 17:59 часов.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жилой бельэтажный дом сгорел в Сухуме на улице Титова, сообщил корреспонденту Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

"На место происшествия прибыло три пожарных расчета и одна спасательная машина. Причины возгорания дома пока неизвестны, на данный момент пожарные продолжают тушить дом", - добавил спасатель.

По данным МЧС, возгорание дома произошло около 17:45 вечером в среду 26 декабря.

В момент возникновения пожара, в доме никого не было, подчеркнул замминистра по чрезвычайным ситуациям. По прибытию пожарных расчетов, огонь охватил все здание. По словам Сатбея Гиндия, в результате возгорания дом полностью выгорел.