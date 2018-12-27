Социолог: молодежь против коррупции, и это важно

Специально для Sputnik News Ifop провел соцопросы в странах Европы и США на тему, как они оценивают уровень коррупции в своих странах.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Отношение к коррупции в западных странах и в Абхазии отличается, считает социолог Сетрак Сурменелян.

"Там другой уровень коррупции и другой уровень ожиданий в обществе. То, что мы называем коррупцией, для них это критический случай. Та коррупция, которая есть в Абхазии, – это несопоставимые вещи с демократией в представлении жителей западных стран. Ответы означают лишь то, что люди в этих странах очень требовательные", – уверен Сурменелян.

По его словам, Франция, Германия и США – страны постиндустриального общества, где есть сформировавшийся средний класс. Он контролирует руководство страны. В Абхазии же нет достаточно обеспеченного среднего слоя.

"В западных странах делают прогнозы, люди в курсе реальных вещей, которые происходят в стране. Я думаю, что там ничего необычного нет", – сказал Сурменелян.

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Во Франции среди опрошенных молодые респонденты выразили более критическое отношение к коррупции, что, по мнению абхазского социолога, очень важно. Именно эта категория граждан формирует новую систему ценностей.

"Будущее страны, борьба с коррупцией в руках молодого поколения. У нас, конечно, меньше надежд, что мы избавимся от этого недуга. Хочется верить, что наша молодежь воспроизведет другую систему ценностей. Я своим студентам объясняю, что коррупция – это путь в никуда. Мы должны надеяться на то, что будем жить честно", – резюмировал социолог.

Старейшая французская компания по опросам общественного мнения IFop специально для Sputnik News провела соцопрос во Франции, Великобритании, Германии и США.

В целом жители этих стран оценивают коррупцию в высших органах власти как высокую. В США так ответили 66% опрошенных, во Франции 52%, в Великобритании – 41% и в Германии – 34%.

Интересно то, что все перечисленные государства входят в топ-25 наиболее свободных от коррупции согласно рейтингу международной неправительственной организации Transperancy International 2017 года. Великобритания в нем заняла 11-е место, Германия - 12-е, США – 18-е и Франция – 23-е. Ежегодный индекс восприятия коррупции Transperancy International основывается на опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты.

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Как показало исследование, во Франции респонденты, голосовавшие за Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов 2017 года, гораздо чаще, чем сторонники Эмманюэля Макрона, говорят о высоком уровне коррупции в высшей власти – в соотношении 71% против 29%. В США мнение о коррумпированности госорганов среди демократов распространено намного шире, чем среди республиканцев: 75% против 54%. А в ФРГ жители Восточной Германии и Берлина больше западных немцев уверены в коррумпированности власти: 43% и 40% против 32%.

В опросе, который проводила французская социологическая компания Ifop, приняли участие 4033 респондента в возрасте старше 18 лет.

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Международный проект Sputnik.Мнения стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.