Подачу электричества восстановили в Гагрском районе

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подачу электричества возобновили в Гагрском районе, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

© Sputnik / Игорь Зарембо Тариф на электричество в Абхазии подняли, но не для всех

Поселок Цандрыпш Гагрского района остался без электричества из-за аварии на высоковольтной линии "Холодная речка" 26 декабря. На место выехала бригада "Черноморэнерго". Устранить аварию было нелегко из-за того, что к поврежденной высоковольтной линии не может подобраться техника. Энергетикам пришлось выполнять работу вручную.

"Вчера в 20:00 были приостановлены ремонтные работы до пяти часов утра в связи со снегопадом. Сегодня с раннего утра продолжились работы", – прокомментировали в пресс-службе.

К 11:00 энергетикам удалось устранить аварию. Подачу электроэнергии в Цандрыпше возобновили.