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Высоковольтная линия. Архивное фото

Подачу электричества восстановили в Гагрском районе

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Поселок Цандрыпш Гагрского района остался без электричества из-за аварии на высоковольтной линии "Холодная речка" 26 декабря.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подачу электричества возобновили в Гагрском районе, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

Электрические счетчики.
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Поселок Цандрыпш Гагрского района остался без электричества из-за аварии на высоковольтной линии "Холодная речка" 26 декабря. На место выехала бригада "Черноморэнерго". Устранить аварию было нелегко из-за того, что к поврежденной высоковольтной линии не может подобраться техника. Энергетикам пришлось выполнять работу вручную.

"Вчера в 20:00 были приостановлены ремонтные работы до пяти часов утра в связи со снегопадом. Сегодня с раннего утра продолжились работы", – прокомментировали в пресс-службе.

К 11:00 энергетикам удалось устранить аварию. Подачу электроэнергии в Цандрыпше возобновили.

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Теги:
Цандрипш, Гагра, электричество


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