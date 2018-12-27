Дефиле елок: Sputnik собрал парад из новогодних деревьев Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik
В Абхазии районы стали устанавливать зеленых красавиц уже в двадцатых числах декабря. Традиционно первой новогоднее дерево нарядила столица.
В Сухуме в этом году на площади Свободы снова поставили 18-метровую искусственную елку, которая практически не отличается от прошлогодней. Впрочем, главный художник Сухума Руслан Габлия предупредил, что "декорации" сильно не изменятся, будут лишь новые игрушки и новые цвета.
Добавили светящихся игрушек, шаров и бантов красного, золотистого и серебристого цветов.
В Гагре елка переехала от гостиницы "Абхазия" в парк Славы. Возле нее установили большие светящиеся цифры "2019".
В Пицунде в этом году решили удивить светом. Новогоднее дерево поставили в центральном парке и украсили шарами серебристого цвета и яркими гирляндами. Осветили и всю территорию вокруг елки.
Отличилась гудаутская елка. Вместо восьмиметрового искусственного дерева, в этом году в парке Ленина смонтировали новое 12-метровое. Серебристые и золотистые шары, роскошная лента гирлянд на елке, ночью, когда все светится, она выглядит особенно эффектно.
В Новом Афоне традиционно нарядили восьмиметровую искусственную зеленую красавицу на площади Героев.
"В этом году украсили новогоднее дерево гирляндами, шарами, бантами синего, красного и белого цветов", - сказал председатель комитета по делам молодежи и спорта при администрации Нового Афона Михаил Цкуа.
В Гулрыпше же в этом году ограничились миниатюрной искусственной елкой, украсили шарами, бантами красного и золотистого цвета.
В Очамчыре отошли от традиции и нарядили к празднику живую елку. Ее не пришлось рубить к празднику. Дерево само выросло возле местной администрации.
"Каждый год мы ставили искусственную елку, но в этом году решили нарядить живую. Рядом с нашей администрацией выросло дерево", - рассказал замглавы администрации Очамчырского района Славик Кучуберия.
Украсили дерево шарами и бантами красного и золотистого цвета. Кстати говоря, в Абхазии эти цвета в тренде. Во всех районах можно встретить эту цветовую гамму на елках.
Новогодней моде следовали и в Ткуарчале, где восьмиметровую красавицу традиционно нарядили на проспекте Свободы перед Домом культуры.
В Гале в этом году установили новую семиметровую искусственную елку. Красуется новогоднее дерево перед зданием администрации. Нарядили игрушками, бантами красного и серебристого цвета, украсили гирляндами.