Дефиле елок: Sputnik собрал парад из новогодних деревьев Абхазии

О том, как в районах Абхазии нарядили новогодние елки, какие игрушки были в тренде, читайте и смотрите в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии районы стали устанавливать зеленых красавиц уже в двадцатых числах декабря. Традиционно первой новогоднее дерево нарядила столица.

В Сухуме в этом году на площади Свободы снова поставили 18-метровую искусственную елку, которая практически не отличается от прошлогодней. Впрочем, главный художник Сухума Руслан Габлия предупредил, что "декорации" сильно не изменятся, будут лишь новые игрушки и новые цвета.

© Sputnik / Томас Тхайцук Развлекательные аттракционы около главной елки в Сухуме

Добавили светящихся игрушек, шаров и бантов красного, золотистого и серебристого цветов.

В Гагре елка переехала от гостиницы "Абхазия" в парк Славы. Возле нее установили большие светящиеся цифры "2019".

© Foto / Саида Жиба Новогодняя елка в Гагре

В Пицунде в этом году решили удивить светом. Новогоднее дерево поставили в центральном парке и украсили шарами серебристого цвета и яркими гирляндами. Осветили и всю территорию вокруг елки.

© Фото : Адамур Квеквескери Новогодняя елка в Пицунде

Отличилась гудаутская елка. Вместо восьмиметрового искусственного дерева, в этом году в парке Ленина смонтировали новое 12-метровое. Серебристые и золотистые шары, роскошная лента гирлянд на елке, ночью, когда все светится, она выглядит особенно эффектно.

© Фото : Кристина Гумба Новогодняя елка в Гудауте

В Новом Афоне традиционно нарядили восьмиметровую искусственную зеленую красавицу на площади Героев.

© Sputnik / Новогодняя елка в Новом Афоне

"В этом году украсили новогоднее дерево гирляндами, шарами, бантами синего, красного и белого цветов", - сказал председатель комитета по делам молодежи и спорта при администрации Нового Афона Михаил Цкуа.

В Гулрыпше же в этом году ограничились миниатюрной искусственной елкой, украсили шарами, бантами красного и золотистого цвета.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодняя елка в поселке Агудзера

В Очамчыре отошли от традиции и нарядили к празднику живую елку. Ее не пришлось рубить к празднику. Дерево само выросло возле местной администрации.

© Foto / Тимур Пачулия Новогодняя елка в Очамчире

"Каждый год мы ставили искусственную елку, но в этом году решили нарядить живую. Рядом с нашей администрацией выросло дерево", - рассказал замглавы администрации Очамчырского района Славик Кучуберия.

Украсили дерево шарами и бантами красного и золотистого цвета. Кстати говоря, в Абхазии эти цвета в тренде. Во всех районах можно встретить эту цветовую гамму на елках.

© Фото : Мактина Тортия Новогодняя елка в Ткуарчале

Новогодней моде следовали и в Ткуарчале, где восьмиметровую красавицу традиционно нарядили на проспекте Свободы перед Домом культуры.

© Фото : Наира Малия Новогодняя елка в Гале

В Гале в этом году установили новую семиметровую искусственную елку. Красуется новогоднее дерево перед зданием администрации. Нарядили игрушками, бантами красного и серебристого цвета, украсили гирляндами.