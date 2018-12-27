Планы и пополнение в "строю": Союз журналистов Абхазии провел брифинг

Союз журналистов Абхазии провел брифинг, на котором руководитель организации Руслан Хашиг рассказал о планах на 2019 год и вручил удостоверения новым членам Союза журналистов.

Бадрак Авидзба Sputnik.

Об истории создания Союза журналистов

Открывая брифинг, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал, что совсем недавно организации исполнилось 50 лет, это очень значимая дата как для журналистского сообщества, так и для всей страны.

"Последние десять дней мы активно работали в архивах, библиотеках Абхазии, точно восстановили все даты, подобрали всю литературу. Мы знаем, в какой день проходил учредительный съезд Союза журналистов Абхазии, это 17 декабря 1968 года", - добавил он.

До этого, подчеркнул Руслан Хашиг, Союз журналистов Абхазии выступал в качестве абхазского отделения Союза журналистов Грузии.

"Вы понимаете, в 60-е годы с учетом оттепели и политики Хрущева создалась объективная ситуация для того, чтобы в Абхазии образовывались самостоятельные структуры, в том числе и журналисты имели возможность отдельно учредить Союз журналистов Абхазии", - подчеркнул Хашиг.

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Он также сообщил, что Союз журналистов планирует издать брошюру, в которую войдут материалы всех 12 съездов организации, которые прошли за все время существования. Поделился Руслан Хашиг и ближайшими планами Союза журналистов, он сообщил, что в начале 2019 года будет проведен расширенный пленум организации с участием всех руководителей СМИ Абхазии.

Повесткой пленума станет подготовка к предстоящим президентским выборам в республике.

"С 2004 года в абхазских СМИ накоплен определенный опыт, как положительный, так и отрицательный. Мы должны проанализировать ситуацию, от того, как СМИ будут освещать это очень ответственное политическое событие в нашей стране, я думаю, будет очень многое зависеть, в какой обстановке пройдут выборы", - заметил Руслан Хашиг.

Председатель Союза журналистов подчеркнул, что два года назад на парламентских выборах абхазские СМИ проявили очень ответственный подход при освещении этого важного события.

Юбилей и конкурсы

Рассказывая о планах на 2019 год, председатель Союза журналистов Руслан Хашиг сказал, что широко будет отмечено столетие первой абхазской газеты "Апсны".

"В начале развития абхазской журналистики, вплоть до появления абхазского телевидения в 1978 году, все начинали свой творческий путь с редакции газеты "Апсны". Мы это не забываем и ценим, поэтому в нынешних условиях, когда печать переживает не самые лучшие времена, в том числе и газета "Апсны", мы должны всячески поддержать и достойно отметить эту юбилейную и очень солидную дату", - сказал Хашиг.

Юбилей первой абхазской газеты "Апсны" будет отмечаться в течение всего года, сообщил он. Также будут подведены итоги творческих конкурсов, которые объявил Союз журналистов Абхазии. Традиционно подведение итогов будет в день СМИ Абхазии 27 февраля.

Новые члены Союза журналистов

После того как Руслан Хашиг рассказал, какую работу планирует провести Союз журналистов Абхазии в будущем году, началось вручение удостоверений новым членам организации.

© Sputnik / Вручение удостоверения журналиста

По словам Руслана Хашиг, развитие СМИ Абхазии многое зависит от того, насколько активно молодые люди будут заниматься журналистикой, вступать в Союз журналистов и заниматься творчеством.

"Наши редакции действительно испытывают проблемы с кадрами, и здесь Союзу журналистов нужно активно работать с АГУ, с другими структурами, в школах, привлекать молодых и продвигать профессию", - отметил он.

Среди вступивших в Союз журналистов Абхазии и ответственный секретарь журнала "Алашара" Альбина Анкваб. Познакомилась она с журналистикой в 2008 году, когда стала работать в газете Абхазского государственного университета.

© Sputnik / Удостоверения журналистов

"Я работала внештатным корреспондентом, а с 2009 года уже в штате. За это время мне удалось пообщаться с разными людьми, и я полюбила профессию. Я предпочитаю исследовательскую журналистику, к сожалению, у нас чаще всего информационная журналистика", - говорит Анкваб.

В 2018 году ряды Союза журналистов Абхазии пополнили 19 новых членов. А за два года эта цифра составляет 36 человек, что можно назвать очень хорошим показателем, сказал председатель организации Руслан Хашиг.