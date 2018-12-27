Старые на новые: как проходит обмен абхазских паспортов

С 1 января 2019 года абхазские паспорта старого образца станут не действительными. О том, как проходит замена внутренних паспортов, сколько уже выдано и кто еще не получил этот документ, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Как идет процесс

Срок действия абхазского паспорта старого образца истекает 31 декабря, с 1 января 2019 года он будет считаться недействительным. Всего в Абхазии около 140 тысяч владельцев внутренних абхазских паспортов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба: значительная часть населения получила новые абхазские паспорта

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Абхазии, на 20 декабря в ведомство поступило более 115 тысяч заявлений на замену общегражданского паспорта. Из них в производстве находится около двух тысяч документов и более четырех с половиной тысяч паспортов уже готовы, но владельцы еще не забрали их.

В МВД говорят, что паспортизация входит в решающую стадию, люди проявляют большую активность.

"В связи с этим паспортным управлением увеличена мощность оборудования, введено два дополнительных персонализатора (устройство вывода на печать документа – ред.), а также пополнен резерв расходных материалов - работа оператора печати требует большого внимания, так как ошибка при выводе документа не допустима", - отметили в министерстве.

Кроме того, паспортные подразделения в городах и районах работают по субботам. Для обеспечения новыми документами населения Абхазии работают 13 подразделений паспортного управления.

Согласно статистике, наиболее активна паспортная служба столицы, здесь уже обработано более 33% пакетов документов.

Если не успел

Людей, которые по разным причинам не успели получить новый паспорт, ждут сложности от получения справок до риска остаться без зарплаты. Например, срок действия банковских карт, которыми пользуются все бюджетники и пенсионеры, три года, а для их продления необходим действующий паспорт.

© Sputnik Сария Кварацхелия Замените это немедленно: как в Псху оформляют новый абхазский паспорт

В республике до 2005 года действовал закон "О гражданстве" от 1993 года, в котором не содержалось положение, которое требует подтверждение факта проживания в республике с 1994 по 1999 годы. Эта норма появилась в законе "О гражданстве" в 2005 году, и она создала многим проблему.

Константин из Сухума - гражданин Абхазии, он с 1995 по 1996 годы учился в России, когда он пришел в паспортное управление, ему сообщили, что он должен пройти процедуру восстановления гражданства.

"Процедура заключается в том, что приходят участковые по месту прописки и опрашивают двух-трех соседей, которые должны подтвердить, что ты жил, уезжал на учебу. В моем случае должен был быть аттестат о школьном образовании, сама процедура проверки может затянуться на месяц", - поделился он.

Когда вопрос был решен, оказалось, что в паспортном столе закончилась специальная краска для печати, и на получение нового паспорта у Константина ушло около двух месяцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спроса нет: новый абхазский паспорт не успеют выдать всем к концу года

Журналист Бадри Есиава пришел в паспортный стол Гудауты, чтобы заменить старый документ на новый. Сотрудники паспортного стола сразу спросили о его национальности, несмотря на то, что в действующем удостоверении личности было написано, что он абхаз.

"Потом они мне дали небольшую бумажку, с перечнем документов, которые мне нужно собрать. В их число входит справка с места регистрации, свидетельство о рождении, российский загранпаспорт и абхазский паспорт. Как только я соберу эти бумаги, я уже буду подавать на оформление", - говорит Бадри.

В случае если он не успеет получить новый абхазский паспорт, велика вероятность, что возникнут проблемы с получением зарплаты.

Выступая на ежегодной итоговой пресс-конференции 25 декабря, президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал, что бывают случаи, когда гражданам Абхазии необоснованно отказывают в выдаче документа, и привел в пример трудности при получении паспорта Героем Абхазии Альбертом Тополяном. Однако, подчеркнул президент ситуация в этом плане улучшилась, несмотря на то, что процесс выдачи паспорта не стал совершенным.