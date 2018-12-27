Хозяйственный день: в Абхазии строители случайно обнаружили древний склеп

О том, как была сделана находка, какая картина предстала первооткрывателям и кому может принадлежать захоронение, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Неизвестное подземелье

Долгие годы сотрудники пансионата "Айтар" и не подозревали, что изо дня в день они проходят мимо древнего склепа, над которым в советские годы стояло кафе.

Ваган Табарян в день внезапного археологического открытия должен был разбить старый бетон и подготовить территорию под заливку нового. Он и представить не мог, что обычные хозяйственные заботы могут привести к необычной находке.

"Когда я начал ломать бетон, земля посыпалась вниз. Я сначала не понял, почему так произошло, и стал кидать туда еще землю, чтоб заполнить пустоту, но земля, как уходила, так и уходила. Тогда я понял, что внизу пустота", - вспоминает невольный археолог.

Копателя одолело любопытство, и он расширил проем. Примерно на полутрометровой глубине Ваган увидел небольшое квадратное окошко облицованное камнем. Подоспели руководство и другие сотрудники пансионата. Многие приняли находку за погреб.

Первооткрывателя снабдили фонариком и отправили исследовать "подземелье". Как рассказал директор пансионата Тимур Адлейба, Ваган пробыл внизу недолго и вылез на поверхность с крайним удивлением на лице.

"Как только я забрался внутрь, то увидел человеческий череп и остатки деревянного гроба с металлическими вставками с орнаментами. Помещение примерно два на три метра, а стены отделаны известковым раствором, причем очень качественно. Полоток – было похоже, что сделан из кирпичей", - рассказал Ваган.

Дирекция пансионата сразу же связалась с Минкультуры Абхазии. На следующий день на место прибыли специалисты, которые провели осмотр склепа и обнаружили там останки трех человек – двоих взрослых и одного ребенка. Находку законсервировали до начала исследовательских работ.

Историческая ценность

Замминистра культуры Батал Кобахия рассказал, что этот склеп относится к кладбищу, на территории которого был построен храм Святого Георгия Победоносца в 1833 году. Это дает право полагать, что захоронение датируется примерно тем периодом.

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"Можно сказать, что это погребение православное и датируется оно первой четвертью XIX века. Подобные склепы примерно того же периода встречаются на территории православных церквей и в Киеве, и в Ростове и других местах. Как правило, в них погребали богатых горожан, меценатов, людей, пользовавшихся большим уважением в обществе, либо священников и членов их семей", - отметил археолог.

Он добавил, что обычно на подобных захоронениях устанавливают таблички с именами тех, кто там погребен, но их могли снести в 1960-х годах. Возможно, именно тогда в склеп попала эмалированная металлическая тарелка, которую там нашли во время предварительного осмотра. Скорее всего, ее оставили рабочие.

Археолог сомневается, что склеп мог быть разграблен, так как обряды христианского погребения не допускали захоронения вместе с усопшим каких-либо ценностей. Даже, если на нем был крест, то, скорее всего, медный. Кобахия также предположил, что рядом с найденным склепом расположен еще один, но это только предстоит проверить.

"Мы написали письмо в отдел археологии о том, что это место надо исследовать. Такое захоронение обнаружено в Абхазии впервые и, по крайней мере, нет описаний о других подобных местах, и есть смысл полностью раскопать склеп. Когда именно мы к этому приступим, сказать сложно. Пока присыпали землей", - пояснил Батал Кобахия.

Он также сказал, что планирует обсудить дальнейшие действия с руководством Абхазской православной церкви и обратиться к московским коллегам, занимающимися церковной археологией, чтобы вместе попытаться пролить свет на эту историю.

"Конечно, можно выяснить, кто там погребен. Этим должны заниматься историки. Если удастся найти церковные архивы, когда и кого крестили и хоронили. Вопрос в том, где они находятся. Может быть они были сожжены, может находятся в России или в Грузии, но когда-нибудь это станет известно", - не теряет надежды Кобахия.

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Так как склеп находится на территории пансионата, его владелец и Минкультуры подпишут договор об исполнении охранных обязательств, по которому дирекция пансионата возьмет на себя ответственность за сохранение склепа и храма.

Пока склеп не будет обследован, фотографии, сделанные при его первичном осмотре, не могут быть опубликованы, сказал замминистра культуры.