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Самбист из Сухума победил на Чемпионате Юга России

© Foto / предоставлено Асидой Пация
В Абхазии
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Чемпионат Юга России по боевому самбо прошел в Новороссийске в четверг 27 декабря.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Двадцатидвухлетний Саид Адлейба из Сухума стал победителем по боевому самбо в Южном Федеральном округе в Новороссийске, рассказал корреспонденту Sputnik тренер спортсмена Андрей Погосов.

"Саид одержал победу в трех боях, что позволило ему выйти не Чемпионат России по боевому самбо. Выступал он в весовой категории до 90 килограммов", - сказал Погосов.

Саид Адлейба мастер спорта по дзюдо и самбо, не раз становился призером Чемпионата России и побеждал на международных соревнованиях по этим видам спорта. Занимается тренерской работой в Сухуме и селе Басла.

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Теги:
чемпионаты, Россия, Сухум


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