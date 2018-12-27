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Дорога на озеро Рица зимой

Гарцкия о зимнем туризме в Абхазии: должен быть имиджевым и дешевым

© Sputnik / Виктор Панов
В Абхазии
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Количество объектов размещения, принимающих туристов зимой в Абхазии увеличилось за четыре года с десяти до 35.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Абхазии стоит привлекать туристов низкими ценами в зимний период, считает министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия.

Отель
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Более 400 объектов размещения туристов зарегистрировано в Абхазии

"Зимний туризм для Абхазии должен быть имиджевым в плане низких цен. Например, в Олимпийском парке в Адлере цены на одного человека в отели составляет около 300 рублей. В такой ситуации сложно конкурировать, но мы все таки должны привлечь людей ценами и гостеприимством, чтоб люди остались довольны", - отметил Гарцкия.

Количество объектов, принимающих туристов зимой в Абхазии увеличилось за последние четыре года с десяти до 35. На новогодние праздники, по словам министра, эти отели готовят развлекательную программу для своих гостей.

У местных предпринимателей изменилось отношение и к курортно-оздоровительной сфере туризма, добавил он.

"Таких объектов становится все больше и больше. То есть, люди стали понимать то, что недостаточно работать только в летний период и то, что медицинский вид туризма выгоднее. Они стали переквалифицироваться и предоставлять медицинские услуги, которых около 40", - рассказал Гарцкия.

Воспользоваться зимними туристическими маршрутами в Абхазии можно с учетом погоды. Например, попасть на Рицу в период снегопада можно только на внедорожниках. Для тех, кто предпочитает экстремальный отдых, и любят прокатиться на лыжах по заснеженным вершинам, в республике есть фирмы, которые могут на вертолетах доставить до нужной точки.   

Зимних туристов привлекают в Абхазию и сезонные фрукты: мандарины и апельсины. В планах Минтуризма начать проводить винные фестивали.

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Теги:
зима в Абхазии, зима, Абхазия, туризм, Автандил Гарцкия


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