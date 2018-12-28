Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией

Ранее Государственная Дума ратифицировала соглашение кабмина России с правительством Абхазии о взаимном признании образования и квалификаций.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимном признании образования и квалификаций России с Абхазией, соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о взаимном признании образования и (или) квалификаций", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что соглашение регулирует взаимное признание основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, полученного в России и Абхазии, с гарантированием его обладателям прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств.

Кабинет министров России отмечал, что соглашение соответствует интересам России в части повышения экспортного потенциала российской системы образования, способствует расширению образовательного сотрудничества между государствами, решает ряд вопросов, связанных с продолжением обучения в образовательных и научных организациях России и Абхазии.

Кроме того, реализация соглашения не повлечет негативных социально-экономических последствий и не потребует выделения дополнительных ассигнований из средств федерального бюджета и других бюджетов России.