Пожар произошел в селе Калдахуара Гудаутского района утром 28 декабря, примерно в семь утра, на место происшествия выехала пожарно-спасательная часть Гудауты.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Частный дом сгорел дотла в Гудаутском районе, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

Вызов в МЧС поступил в 7:38. На место происшествия выехала пожарно-спасательная часть Гудауты. Но пламя быстро охватило все здание, и дом спасти не удалось.

Пострадавших во время пожара нет. По словам главы администрации села Калдахуара Тимура Ампар, в доме проживала девушка.

"Брат и мать девушки живут в Сухуме, они сейчас находятся здесь. Девушку, скорее всего, приютит брат. Сейчас поедем на место происшествия, будем выяснять, можно ли восстановить дом", – сказал глава села.

Из-за чего произошел пожар еще не установлено, но, по словам Тимура Ампар, причиной могло послужить короткое замыкание в электропроводке.