Парламент попросит Конституционный суд дать оценку акту помилования Лукава

Уроженец села Баргяп Галского района Георгий Лукава, обвиненный в терроризме, был освобожден от дальнейшего отбывания наказания Указом президента Абхазии и передан Грузии в рамках соглашения об обмене заключенными в декабре 2017 года.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Большинством голосов Народное Cобрание поддержало направление документов по делу о помиловании террориста Георгия Лукава на рассмотрение в Конституционный суд Абхазии. Такое решение было принято на сессии Парламента в пятницу 28 декабря.

© Sputnik / Томас Тхайцук Освобождение Лукава: помилование и политические последствия

Депутаты не сразу определились с формулировкой запроса в Конституционный суд республики. Изначально предлагалось ответить на вопрос - "Имел ли президент Абхазии право на помилование или нет?". Парламентарий Вячеслав Агрба предложил другой вариант – "Соответствует данный указ президента требованиям Конституции Абхазии?". К единому мнению не пришли, но проголосовали за то, чтобы направить пакет документов в Конституционный суд. Предложение поддержали 20 депутатов, один был против, трое воздержались.

25 сентября 2013 года Верховным судом Республики Абхазия был вынесен обвинительный приговор в отношении уроженца и жителя села Баргяп Галского района Абхазии Георгия Лукава. Он был задержан 11 мая 2012 года, и в отношении него Генеральной прокуратурой республики было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

25 декабря 2017 года Георгий Лукава Указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан Грузии в рамках соглашения об обмене заключенными.

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