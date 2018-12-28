Младенцу из Абхазии спасли жизнь краснодарские врачи

Транспозиция магистральных сосудов врожденное заболевание обычно несовместимо с жизнью, и только что родившийся малыш погиб бы в течение одного месяца.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Кубанские врачи провели четырехдневному младенцу уникальную операцию, которая спасла ему жизнь, сообщает Российская Газета.

У новорожденного был порок сердца, обычно не совместимый с жизнью.

Однако врачам Краевой клинической больницы № 1 удалось провести оперативное вмешательство, фактически заново воссоздав нормальную работу органов кровообращения.

"Пять часов врачи филигранно восстанавливали анатомию сердца ребенка, - рассказал пресс-секретарь НИИ-ККБ № 1 Дмитрий Андреев. - Сейчас малыш благополучно поправляется".

Младенец был экстренно доставлен вертолетом санавиации Краснодарского края из Абхазии. Малыш стал восьмитысячным пациентом детских кардиохирургов Кубани за последние 15 лет.

Ежегодно в Краевой клинической больнице № 1 проходят операции на сердце более чем у 700 детей. Причем врачи клиники берутся за лечение любого заболевания сердца и в любом детском возрасте, в том числе принимают недоношенных или только что родившихся.

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Большинству пациентов (около 500 человек) проводятся открытые операции при врожденных пороках сердца. Медики успешно внедряют и используют "гибридные" технологии в тесном сотрудничестве с рентгенхирургами и аритмологами Центра грудной хирургии. Часто именно такие операции становятся для детей единственным шансом на полноценную жизнь, рост и развитие.

Сейчас Краевая клиническая больница им. С. В. Очаповского расположилась на третьем месте в России по количеству операций и хирургическому лечению врожденных пороков сердца у детей в возрасте до одного года.