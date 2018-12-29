Чудо произошло: дети "Киараза" получили подарки на Новый год

О том, как прошла акция "Подари чудо", о каких подарках мечтали дети и что они получили, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На стадионе "Динамо" в Сухуме самая настоящая суета. Но не от футбольного матча. Все намного интереснее. В центре искусственного поля сотни подопечных благотворительного фонда "Киараз" развели хоровод и водили его вокруг Деда Мороза. Именно ему они еще месяц назад отправили письма с заветными желаниями. И сегодня дети приехали в Сухум, чтобы получить свои долгожданные подарки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция БОО "Киараз" "Подари чудо"

Подарок взамен на стих

Айнар из села Акуаскиа написал Деду Морозу письмо три недели назад. Он попросил радиоуправляющую машинку. Мечта Айнара сегодня сбылась. Но, чтобы получить подарок, Айнару пришлось прочитать Деду Морозу стишок про елочку. Получив же мешок с подарком, Айнар сразу же принялся его раскрывать, чтобы удостовериться, не провел ли Дедушка.

- Та самая, красного цвета, с пультом! - с блеском в глазах отметил он.

Мальчик получил подарок не только для себя, но и для двух братьев и сестры, которые не смогли сегодня приехать. Но Айнар заверил Деда Мороза, что все игрушки дойдут до адресата.

А Саида из села Гуп приехала вместе с сестрой и двумя братьями. Таким же дружным составом они месяц назад писали письмо.

"Мы с сестрой попросили кукол Долл, Айнар хотел получить автомат, а Алмасхан – паровозик", – призналась Саида, которую родители оставили за старшую.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция БОО "Киараз" "Подари чудо"

Младшие братья Саиды застенчиво оглядываются на заветный мешок. Но долго сдерживать желание открыть подарки они не стали.

Практичное желание

Милена Квициния из села Атара долго не решалась признаться, что она попросила у Аҵаа бабаду (Дед Мороз – прим.). Но, подумав минуту, она все же пожелала показать свою новую куртку.

"Мы вместе с сестрами написали Деду Морозу письмо, чтобы он нам принес подарки. Я хотела пуховую куртку, сестра – спортивный костюм. Только для самой младшей, которая родилась 31 декабря в 12 часов ночи, мы попросили кукольный домик", – со слезами призналась 12-летняя девочка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция БОО "Киараз" "Подари чудо"

Не только Милена попросила практичные подарки. Сестры Анжела и Сария - одни из таких. Анжела в этом году мечтала о школьном рюкзаке, а Сария – о тетрадях.

"Я люблю учиться. У меня одни пятерки. Люблю красивые тетради, не всегда хватает мне", – рассказала Сария.

Дед Мороз даже переисполнил мечту Сарии. Он подарил не только тетради, но и пенал, яркие карандаши, фломастеры и сумку для канцтоваров. Школьница в порыве радости пообещала Деду Морозу учиться еще усерднее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция БОО "Киараз" "Подари чудо"

Но были и те, кто не получил подарка. Один из таких Айнар Инапшба, который приехал из села Члоу. Мальчик весь год мечтал получить игрушечный пистолет, но на Новый год так и не получил. Но так получилось не по вине Деда Мороза. Айнар забыл написать письмо.

В 2018 году, по словам сотрудницы "Киараза" Алисы Туйба, было 800 писем. Но на раздачу подарков смогли приехать не все подопечные "Киараза". Всего в Сухум приехали около 300 детей.

"Около 800 писем было. Разобрали все письма с энтузиазмом. Что нас очень радует. За два-три дня до этого мероприятия у нас не осталось ни одного письма. Меня переполняет радость, что у нас много людей, которые хотят сделать подарок посторонним детям, подарить им новогоднее чудо. Остальные будем раздавать у себя в офисе", – добавила Туйба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция БОО "Киараз" "Подари чудо"

Новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" (Подари чудо) стартовала 1 декабря. В рамках этой акции дети из малоимущих семей писали в организацию письма на имя Деда Мороза. Дедом Морозом мог стать любой желающий, забрав одно из посланий в офисе "Киараза".