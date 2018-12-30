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Работа ДПС

Милиция в Абхазии перешла на усиленный режим во время новогодних праздников

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Новый год в Абхазии (24)
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В праздничные дни особое внимание правоохранители уделяют местам массового скопления людей, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений и правительственных зданий.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Замминистра МВД Абхазии Леван Кварацхелия сообщил о переходе на усиленный режим работы милиции во время новогодних праздников, передает пресс-служба ведомства.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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"С целью обеспечения общественного порядка в предновогодний период и в новогодние праздничные дни приказом министра внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба весь личный состав подразделений министерства внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы", – говорится в сообщении.

Особое внимание правоохранители уделяют местам массового скопления людей, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений и правительственных зданий.

Под особым контролем госавтоинспекторов в праздничные дни – обеспечение безопасности дорожного движения. Наряды ДПС будут патрулировать на службу на всех дорожно-транспортных направлениях республики.

Темы:
Новый год в Абхазии (24)


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