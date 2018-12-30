Подразделения паспортного управления МВД республики будут работать в праздники

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Подразделения паспортного управления МВД республики изменили график работы в новогодние праздники. Подать документы на замену общегражданского паспорта или получить новый документ можно будет в том числе 3, 4, 5 января, сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Старые на новые: как проходит обмен абхазских паспортов

"В связи со служебной необходимостью, в целях осуществления приема граждан по вопросам замены общегражданских паспортов на паспорт гражданина РА образца 2016 года. Приказом министра ВД РА Гарри Аршба 3, 4 и 5 января 2019 года объявлены рабочими днями для сотрудников подразделений паспортного управления МВД РА", - говорится в сообщении.

Сотрудники подразделений паспортного управления будут работать в эти дни с 09:00 до 18:00.

С 1 января 2019 года абхазские паспорта старого образца станут не действительными.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Абхазии, на 20 декабря в ведомство поступило более 115 тысяч заявлений на замену общегражданского паспорта. Из них в производстве находится около двух тысяч документов и более четырех с половиной тысяч паспортов уже готовы, но владельцы еще не забрали их. Всего в Абхазии около 140 тысяч владельцев внутренних абхазских паспортов.