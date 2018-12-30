Маршрут будущего: завершилось исследование абхазской пещеры Сарма

О том, как прошла экспедиция в одну из глубочайших пещер мира Сарму, что обнаружили спелеологи на глубине 1830 метров, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Экспедиция в одну из самых глубоких пещер мира Сарму, расположенную в Абхазии на плато Арбаика, завершилась, рассказал на радио Sputnik спелеолог Павел Рудко.

Экспедиция началась 3 декабря. Спелеологи планировали спуститься глубже 1830 метров, но из-за того, что в пещеру уже четыре года серьезных экспедиции не было, этого не удалось сделать. В основном исследователи занимались восстановительными работами.

© Фото: Вконтакте/Александр Осинцев Экспедиция в одну из глубочайших пещер мира Сарму

"Мы организовали навеску, восстановили связь, которая у нас там наложена, для того, чтобы можно было в дальнейшем там безопасно работать. Помимо этого была возможность работать на дне, как раз в том месте, где есть возможность для дальнейшего прохождения. У нас там присутствует локальная узость, которую мы смогли преодолеть несколько метров, но пройти ее полностью не удалось, потому что у нас много работы впереди", – пояснил Рудко.

Перед российскими спелеологами также стояла задача найти возможность разместить подземно-базовый лагерь на отметке ниже 1400 метров. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было быстрее спускаться глубже и изучать пещеру.

"Сейчас же работы осложнены. Дорога из лагеря на глубине 1400 метров на дно занимает от восьми и выше часов. Люди пока двигаются туда и обратно устают. Да, действительно у любой пещеры в районе Арбаики гипотетически есть возможность спуститься глубже двух километров, потому что высота залегания карста позволяет. Сарма 1830 метров в глубину, но чтобы достичь этих отметок нужно очень много времени на это потратить", – отметил Рудко.

© Фото: Вконтакте/Александр Осинцев Экспедиция в одну из глубочайших пещер мира Сарму

Мечта и микроорганизмы

У спелеологов осталось время и на изучение пещеры. Павел Рудко отметил, что Сарма имеет и другие пути, чтобы спуститься ниже.

"Но, к сожалению, в спелеологии не бывает всего и сразу, на все требуется много времени. В дальнейшем есть шансы, что пещера станет глубже. Есть такая фантастическая мечта, но она в принципе возможна – соединить пещеры Сарма и Веревкина. Веревкина находится буквально рядом с нами – через гору. Это, наверное, самый грандиозный проект на ближайшее время. Между пещерами буквально 500 метров", – сказал он.

Спелеологи занимались изучением не только геологии, но и биологии. В течение всей экспедиции они собирали различные организмы. Пещера богата живыми организмами: беспозвоночными, амфиподами, многоножками, пиавками-хищниками, ложноскорпионами, пауками.

© Фото: Вконтакте/Александр Осинцев Экспедиция в одну из глубочайших пещер мира Сарму

"Кроме того, мы продолжаем исследование беспозвоночных. Существуют различные организмы, которые мы собираем и отправляем ученым, они их исследуют. Жизнь на самом деле разнообразна в пещере, просто она незаметна. Мы стараемся ее обнаружить и передать биологам, которые их исследуют", – добавил Павел Рудко.

Пещера Сарма была открыта и впервые исследована во время экспедиции в 1990 годах. На данный момент она занимает третье место в мире по глубине – 1830 метров.