Победный путь: успехи абхазских спортсменов в 2018 году

О том, какие спортивные события уходящего года стали самыми запоминающимися и в каких видах абхазские спортсмены сумели достичь наибольшего успеха, читайте в обзоре Sputnik Абхазия.

Победа в автоспорте

В ноябре 2018 года абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава во второй раз в своей карьере завоевал Кубок России Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная) на автодроме в Сочи. Перед шестым и заключительным этапом автогонок Дмитрий Гвазава выиграл девять заездов в пяти этапах, набрав 800 очков.

© Facebook/Mitjet Series Russia Двукратный обладатель Кубка России Mitjet Дмитрий Гвазава

Достижения в боксе

Батал Чежия одержал победу над Рубеном Мовсесяном из Грузии на вечере профессионального бокса в Москве 19 июля. Уже во втором раунде абхазский спортсмен отправил в нокаут своего соперника.

Одной из заметных побед другого абхазского боксера Игоря Адлейба стала победа в Сочи 1 декабря. Игорь Адлейба победил соперника из Филиппин Хервине Мехесе на турнире профессионального бокса "Галактическая битва-2". Филиппинцу удалось дойти до заключительного шестого раунда, однако вопрос о победителе схватки был практически решен. Единогласным решением судей абхазский боксер одержал победу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Батал Чежия во время боя за звание чемпиона СНГ в Сухуме

Победы в футболе

Абхазские футболисты, которые представляли команду Уругвая, выиграли Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018".

В финальном матче абхазским спортсменам противостояла команда адлерского футбольного клуба "Черноморец", представлявшая сборную Германии.

Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018" среди юношей в возрасте восьми и девяти лет проходил в Сочи с 2 по 10 июня 2018 года.

Юношеский футбольный клуб "Динамо" Сухум играл за сборную Уругвая на Всероссийском турнире Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", который проходил в преддверии Чемпионата мира по футболу.

© Фото : Гуранда Хашба Абхазский Уругвай выиграл Всероссийский футбольный турнир в Сочи

С 3 по 9 апреля в Дагомысе на X Международном детско-юношеском турнире по футболу Футбольная команда РДЮСШ №1 "Юный динамовец" победила. В финале абхазские футболисты встретились с соперниками из Сочи и обыграли со счетом 5:4.

© Фото: VK/Футбольные турниры в Дагомысе, г.Сочи II этап X Международного детско-юношеского турнира по футболу – Мемориал Валентина Бубукина

Абхазские каратисты

В сентябре 2018 года на Открытие первенства Каневского района Краснодарского края по косики каратэ выиграли четыре золотые медали абхазские

каратисты София Авидзба, Георгий Мусикян, Руслан Меликян, Дмитрий Адлейба. Помимо первого места среди спортсменов София Авидзба была признана лучшей спортсменкой среди каратистов восьми девяти лет.

31 марта по 1 апреля в Сочи прошли Открытые городские соревнования по косики каратэ, в котором абхазские каратисты заняли 31 медалей. Первых мест 13, 7 серебряных медалей, и 11 бронзовых наград.

© Фото : Артем Ходжоян Открытый чемпионат и первенство Российской Федерации по контактному каратэ

Успехи в теннисе

Восемнадцатилетняя теннисистка Амина Аншба 11 марта в ежегодном женском турнире профессиональных теннисистов ITF Womens Circuit выиграла женский турнир который проходил в Турции с 5 по 11 марта. В финале Амина сразилась с представительницей Турции - 172 ракеткой мира и выиграла ее с разгромным счетом 6-0, 6-0.

© Фото : Ralf Reinecke Амина Аншба

С 16 по 24 июня в Тулузе прошел турнире "Futures", где Абхазский теннисист Ален Авидзба стал победителем. Это была первая большая победа абхазского теннисиста в одиночном разряде.

© Фото : предоставлено Аленом Авидзба Теннисист Ален Авидзба

С 8 по 11 июля в Сочи прошел турнир по теннису Российского теннисного тура "Летний старт" в котором юный теннисист Астамур Кация среди спортсменов 9-10 лет занял первое место. Также, Астамур Кация стал победителем "Пятигорская весна", проходившем с 19 по 25 марта.

© Фото : предоставлено Элизабет Акуция Астамур Кация

Вольная борьба

Международный турнир по вольной борьбе среди юношей 2001 года рождения проходил в городе Гусеве Калининградской области с 3 по 4 февраля. Абхазские борцы взяли два золота и одну бронзу. Десятилетние Эдуард Урчуков и Богдан Квициния завоевали первое и второе место.

© Фото : предоставлено Игорем Берая Международный турнир по вольной борьбе среди юношей 2001 года рождения проходил в городе Гусеве

Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей 2001-2002 годов проходил в Москве с 7 по 11 января в котором Баграт Пандария занял первое место.

© Фото: Хас Пандария Баграт Пандария стал первым в весовой категории 60 килограммов

Международный турнир по вольной борьбе прошел в Польше с 12 по 14 октября 2018 года. На турнире приняли участие Даниил Харчилава, Ричи Сичинава. Двое спортсменов из Абхазии встретились в финале где первое место занял Даниил Харчилава второе Ричи Сичинава.

© Фото: Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту Международный турнир по вольной борьбе, в котором участвовали спортсмены из Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Германии, Израиля, Финляндии, Канады и России, проходил в Польше

Победа в баскетболе

Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд проходил во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме с 15 по 17 декабря, где Очамчырская команда "Гюэнос" впервые стала чемпионом Абхазии по женскому баскетболу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме

Досрочный чемпион

Столичный "Нарт" стал Чемпионом XXV розыгрыша первенства Абхазии по футболу по результатам игры с "Гагрой", состоявшейся на стадионе "Динамо" 8 мая.

По результатам десяти туров Чемпионата Абхазии, сухумский "Нарт" набрал 27 очков и стал недосягаем для соперников. Матч команд, занимавших первое и второе место, закончился победой "Нарта" со счетом 3:1.