18:26 31 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.47
  • EUR79.46
Поиск
Президент Абхазии Рауль Хаджимба

Хаджимба выразил соболезнования президенту России в связи с трагедией в Магнитогорске

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
35401

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Глава Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагическими последствиями взрыва бытового газа в городе Магнитогорск Челябинской области.

"От имени народа и руководства Республики Абхазия примите слова соболезнования в связи с трагическими событиями в Магнитогорске. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и силы духа пережившим эту трагедию. В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких", - говорится В тексте соболезнования, опубликованном на официальном сайте президента.

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Магнитогорске в понедельник 31 декабря,  в результате чего обрушился один из подъездов, пострадали 48 квартир.

По предварительным данным, погибли четыре человека, судьба 79 пока неизвестна, сообщает РИА Новости.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По теме

В Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, есть погибшие


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме
Год в объективе Sputnik: самые яркие фото 2018 года
Поросячий бум в России
Поросячий бум: каково жить со свиньей
Как не испортить себе Новый год
Полезные хитрости: как не испортить себе Новый год

Соцсети

Sputnikabkhazia