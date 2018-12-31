Хаджимба выразил соболезнования президенту России в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Глава Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагическими последствиями взрыва бытового газа в городе Магнитогорск Челябинской области.

"От имени народа и руководства Республики Абхазия примите слова соболезнования в связи с трагическими событиями в Магнитогорске. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и силы духа пережившим эту трагедию. В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких", - говорится В тексте соболезнования, опубликованном на официальном сайте президента.

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Магнитогорске в понедельник 31 декабря, в результате чего обрушился один из подъездов, пострадали 48 квартир.

По предварительным данным, погибли четыре человека, судьба 79 пока неизвестна, сообщает РИА Новости.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.