Навсегда останутся в 2018: с кем простилась Абхазия в уходящем году

О том, с какими людьми простилась Абхазия в уходящем 2018 году читайте в материале Sputnik Абхазия.

Геннадий Гагулия

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автокатастрофы 8 сентября. Авария произошла на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа. Водитель ВАЗ-2199, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет. Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование 10-летней годовщины признания Россией независимости Абхазии

Борис Джонуа

Абхазский ученый и языковед, научный сотрудник Абхазского Института Гуманитарных исследований Борис Джонуа ушел из жизни 15 ноября. Он более 30 лет работал в Абхазском научно-исследовательском институте, занимался изучением и развитием абхазского языка. Последние годы Джонуа совместно со специалистом по лексикологии Владимиром Касландзия посвятил созданию и усовершенствованию русско-абхазского словаря.

© Фото : из архива семьи Джонуа Борис Джонуа

Саида Гунба

Абхазская спортсменка, легкоатлетка, серебряный призер Олимпиады 1980 года в метании копья, двукратная чемпионка СССР, кавалер Ордена Леона Саида Гунба ушла из жизни 24 ноября.

Саида Гунба начала заниматься легкой атлетикой в Гагре. Одним из ее первых тренеров был Михаил Каракеян. Под его началом она стала чемпионом спартакиады школьников Абхазии, чемпионом спартакиады школьников СССР. Саида была также чемпионкой спартакиады народов СССР.

© Sputnik / Юрий Сомов Кандидат в члены сборной олимпийской команды СССР по легкой атлетике Саида Гунба (метание копья

Владимир Хашба

В ноябре страна прощалась с заслуженным тренером по баскетболу Владимиром Хашба. Хашба — почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Приступив в 1956 году к работе в ДЮСШ, спустя два года стал тренером сборных школьной и женской команд Абхазии.

© Фото : из книги "Мысли вслух", 1997 г. Владимир Хашба

Заур Чичба

25 октября ушел из жизни аныхаԥааҩ (жрец – прим.) Дыдрыпщ-ныха Заур Чичба. Заур Чичба стал жрецом Дыдрыпщ-ныха в 1992 году. В 2012 году в Абхазии был создан Совет жрецов. Его возглавил по единогласному мнению жрец святилища в Ачандаре Заур Чичба.

Максим Шаповалов

Заслуженный врач Абхазии, кавалер ордена Мужества Российской Федерации, начальник хирургического отделения Ткуарчалского госпиталя во время Отечественной войны народа Абхазии Максим Шаповалов скончался на 74-м году жизни 7 октября.

Кавалер ордена Мужества Максим Шаповалов в Абхазии известен в первую очередь как начальник хирургического отделения Ткуарчалского госпиталя, который был создан на базе районной больницы во время Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Максим Шаповалов

Мушни Микая

Абхазский поэт и писатель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор многих сборников стихотворений и романа "Ахка" Мушни Микая ушел из жизни 24 мая. Мушни Микая - автор сборников стихотворений "Весеннее утро", "Белая ветка", "Поляна", "Чайка", "След звезды" и многих других, его перу принадлежит исторический роман "Ахка".

Автор много лет работал редактором издательства "Алашара", возглавлял отдел поэзии литературного журнала "Алашара".

© Sputnik / Томас Тхайцук Мушни Микая

Владимир Аршба

Государственный, политический и военный деятель Абхазии Владимир Аршба скончался 16 января.

В 1991 года Владимир Аршба был назначен военным комиссаром Ткуарчала. В 1992 году стал командиром отдельного батальона специального назначения полка Внутренних Войск, который в марте 1992 года занимал оборону по реке Ингур. С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы.

Юрий Нармания

Заслуженный артиста Абхазии, солист Абхазской государственной филармонии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Юрий Нармания скончался 11 декабря на 84 году жизни.

В 1984 году на сцене Абхазского драматического театра впервые была поставлена абхазская национальная опера "Аламыс". Одну из партий в ней принимал уже известный на то время оперный певец Юрий Нармания.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Юрий Нармания

Сулиета Кусова-Чухо

Президент кинофестиваля "Кунаки", культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов России Сулиета Кусова скончалась в Махачкале 12 ноября. Кинофестиваль "Кунаки" проходил дважды в Абхазии. Режиссер Вячеслав Аблотия назвал кончину Сулиеты Кусовой-Чухо большой потерей для Кавказа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент открытого фестиваля "Кунаки" Кусова-Чухо Сулиета Аслановна.

Сергей Квициния

24 октября на 92-м году жизни скончался ветеран абхазской журналистики, бывший председатель Союза журналистов республики Сергей Квициния. Сергей Квициния — заслуженный работник культуры Абхазской АССР и заслуженный журналист Республики Абхазия. Более 35 лет он был председателем Союза журналистов Абхазии, избирался депутатом IX, X, XI созывов Верховного Совета Абхазской АССР.

© Фото : из личного архива Сергея Квициния Сергей Квициния

Арсен Чакрян

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Арсен Чакрян скончался в возрасте 101 года 26 августа. 7 июня 1941 года он был призван в Красную армию и зачислен в 35 запасной стрелковый полк, который находился в селе Авчала, около Тбилиси. В 1942 году полк был отправлен на Кавказский фронт и участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Мариуполя, Крыма и Симферополя.

Ветеран освобождал от немецких оккупантов Латвию, Литву, Восточную Пруссию. Победу Чакрян встретил в Кенигсберге.