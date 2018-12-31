Навсегда останутся в 2018: с кем простилась Абхазия в уходящем году

Геннадий Гагулия
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автокатастрофы 8 сентября. Авария произошла на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа. Водитель ВАЗ-2199, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет. Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу.
Борис Джонуа
Абхазский ученый и языковед, научный сотрудник Абхазского Института Гуманитарных исследований Борис Джонуа ушел из жизни 15 ноября. Он более 30 лет работал в Абхазском научно-исследовательском институте, занимался изучением и развитием абхазского языка. Последние годы Джонуа совместно со специалистом по лексикологии Владимиром Касландзия посвятил созданию и усовершенствованию русско-абхазского словаря.
Саида Гунба
Абхазская спортсменка, легкоатлетка, серебряный призер Олимпиады 1980 года в метании копья, двукратная чемпионка СССР, кавалер Ордена Леона Саида Гунба ушла из жизни 24 ноября.
Саида Гунба начала заниматься легкой атлетикой в Гагре. Одним из ее первых тренеров был Михаил Каракеян. Под его началом она стала чемпионом спартакиады школьников Абхазии, чемпионом спартакиады школьников СССР. Саида была также чемпионкой спартакиады народов СССР.
Владимир Хашба
В ноябре страна прощалась с заслуженным тренером по баскетболу Владимиром Хашба. Хашба — почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Приступив в 1956 году к работе в ДЮСШ, спустя два года стал тренером сборных школьной и женской команд Абхазии.
Заур Чичба
25 октября ушел из жизни аныхаԥааҩ (жрец – прим.) Дыдрыпщ-ныха Заур Чичба. Заур Чичба стал жрецом Дыдрыпщ-ныха в 1992 году. В 2012 году в Абхазии был создан Совет жрецов. Его возглавил по единогласному мнению жрец святилища в Ачандаре Заур Чичба.
Максим Шаповалов
Заслуженный врач Абхазии, кавалер ордена Мужества Российской Федерации, начальник хирургического отделения Ткуарчалского госпиталя во время Отечественной войны народа Абхазии Максим Шаповалов скончался на 74-м году жизни 7 октября.
Кавалер ордена Мужества Максим Шаповалов в Абхазии известен в первую очередь как начальник хирургического отделения Ткуарчалского госпиталя, который был создан на базе районной больницы во время Отечественной войны народа Абхазии.
Мушни Микая
Абхазский поэт и писатель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор многих сборников стихотворений и романа "Ахка" Мушни Микая ушел из жизни 24 мая. Мушни Микая - автор сборников стихотворений "Весеннее утро", "Белая ветка", "Поляна", "Чайка", "След звезды" и многих других, его перу принадлежит исторический роман "Ахка".
Автор много лет работал редактором издательства "Алашара", возглавлял отдел поэзии литературного журнала "Алашара".
Владимир Аршба
Государственный, политический и военный деятель Абхазии Владимир Аршба скончался 16 января.
В 1991 года Владимир Аршба был назначен военным комиссаром Ткуарчала. В 1992 году стал командиром отдельного батальона специального назначения полка Внутренних Войск, который в марте 1992 года занимал оборону по реке Ингур. С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы.
Юрий Нармания
Заслуженный артиста Абхазии, солист Абхазской государственной филармонии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Юрий Нармания скончался 11 декабря на 84 году жизни.
В 1984 году на сцене Абхазского драматического театра впервые была поставлена абхазская национальная опера "Аламыс". Одну из партий в ней принимал уже известный на то время оперный певец Юрий Нармания.
Сулиета Кусова-Чухо
Президент кинофестиваля "Кунаки", культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов России Сулиета Кусова скончалась в Махачкале 12 ноября. Кинофестиваль "Кунаки" проходил дважды в Абхазии. Режиссер Вячеслав Аблотия назвал кончину Сулиеты Кусовой-Чухо большой потерей для Кавказа.
Сергей Квициния
24 октября на 92-м году жизни скончался ветеран абхазской журналистики, бывший председатель Союза журналистов республики Сергей Квициния. Сергей Квициния — заслуженный работник культуры Абхазской АССР и заслуженный журналист Республики Абхазия. Более 35 лет он был председателем Союза журналистов Абхазии, избирался депутатом IX, X, XI созывов Верховного Совета Абхазской АССР.
Арсен Чакрян
Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Арсен Чакрян скончался в возрасте 101 года 26 августа. 7 июня 1941 года он был призван в Красную армию и зачислен в 35 запасной стрелковый полк, который находился в селе Авчала, около Тбилиси. В 1942 году полк был отправлен на Кавказский фронт и участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Мариуполя, Крыма и Симферополя.
Ветеран освобождал от немецких оккупантов Латвию, Литву, Восточную Пруссию. Победу Чакрян встретил в Кенигсберге.