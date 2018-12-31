Погода в Абхазии на неделю

В течение недели на территории Абхазии ожидается облачная погода и дожди, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Первая неделя нового года не порадует жителей Абхазии солнцем. Со вторника до пятницы на Черноморском побережье республики будет облачная облачная погода с прояснениями, временами дождь. С пятницы значительно похолодает. по-прежнему будет облачно, временами дождь со снегом, снег, ветер усилится до 12-17 метров в секунду, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 12 метров.

Температура воздуха ночью -2+3°С, днем +4+9°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение на море умеренное и значительное, от двух до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.