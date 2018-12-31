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Майнинг криптовалют

Полтора десятка майнинговых ферм обесточено в Абхазии

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Правительство Абхазии приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют в субботу 29 декабря.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Постановление правительства Абхазии "О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов" выполнено, сообщает РУП "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook.

31 декабря были выявлены и отключены от электроснабжения 15 ферм по майнингу криптовалют, суммарная мощность которых составляет 8950 кВт/ч.

"Это равносильно потреблению 1800 домовладений или равно потреблению Сухумского района. Хотелось бы отметить, что во время проведения мероприятий владельцы данных объектов проявили понимание и участие", - говорится в сообщении.

На данный момент все майнинговые фермы в Абхазии, которые известны Черноморэнерго обесточены, совокупное потребление их установок сравнимо с потреблением нескольких сотен домовладений, сообщил Sputnik директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба.

"В виду отсутсвия системы учета могут оставаться фермы, о которых нам не известно. В этом вопросе мы взаимодействуем с силовыми структурами и населением, которые обращаются к нам с жалобами на качество напряжения близ расположения ферм. Хотел бы подчеркнуть, что все известные нам майнеры, несмотря на серьезные убытки, добровольно отключили объекты от электросети", - отметил Лазба.

Правительство Абхазии 29 декабря 2018 года приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы страны. Такое решение было принято в связи с тем, что у Абхазии ограниченные ресурсы электроэнергетической системы.

РУП "Черноморэнерго" было поручено провести мероприятия по выявлению потребления электроэнергии в целях майнинга криптовалют и принять меры по прекращению такого электропотребления. Кроме того, правительство запретило руководителям государственных предприятий, учреждений и организаций предоставлять подведомственное им имущество для осуществления майнинга криптовалют.

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Теги:
Абхазия, криптовалюта


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