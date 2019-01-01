Под знаком бесконечности: новогоднее счастье в роддомах Абхазии

Как рассказали Sputnik медики столичного и районных родильных домов, с 31 декабря до полудня 1 января дети родились в четырех из семи районов Абхазии.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Восемь детей появилось на свет в роддомах Абхазии с 31 декабря до полудня 1 января, рассказали корреспонденту Sputnik медики этих учреждений.

Три мальчика и одна девочка родились 31 декабря 2018 года в Сухумском роддоме, утром 1 января на свет появился еще один мальчик.

"Самый крупный ребенок - мальчик - весит 3650 граммов, а самый мелкий – 2700 граммов, и тоже мальчик. Пока родители не всем дали имена, только двоим – Максим и Кира. Все дети здоровы", - сообщили в Сухумском роддоме.

По одному мальчику родилось в Гудаутском и Гагрском роддомах ночью 1 января. Фамилии их Кобахия и Дбар. В Галском районе тоже пополнение – ночью 31 декабря там родилась девочка по фамилии Ачба, весом почти четыре килограмма.

В других районах Абхазии в этот период времени никто не родился.