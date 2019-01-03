Яркий, театральный и музыкальный: культурный 2018 год

Какие знаковые культурные события произошли в Абхазии в 2018 году, где ярче всего горел очаг культуры, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Культурный 2018 в Абхазии выдался насыщенный и напряженный. Страсти кипели не только на сцене, но и за ее пределами. Но обо всем по порядку.

Ударник труда

Уже второй год подряд Русский театр драмы имени Искандера лидирует по количеству спектаклей и представлений, оставляя далеко позади все остальные культурные учреждения Абхазии. В 2018 году в РУСДРАМе показали более ста постановок.

"Мне кажется, это хороший результат. Это абсолютно беспрецедентные показатели, - констатировал Хинтба. - Благодарен нашему коллективу за самоотверженный труд. Наши артисты с большим желанием откликнулись на предложение работать в таком режиме".

За год театр представил шесть премьер: "Игрок", "Все мои сыновья", "Широколобый", "Клинический случай", "Кьоджинские перепалки" и "Хаджи Мурат". Подобным успехом пока не может похвастаться ни один культурный очаг страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выпускники театрального института имени Щукина

В марте в Русском театре состоялся показ "Игрока". Премьера режиссера Антона Киселюса и драматурга Эли Джикирба по мотивам произведения Федора Достоевского "Игрок". Спектакль сопровождается стильным тематическим аудиовизуальным шоу, которое создается благодаря световому решению художника Евгения Лисицына и музыкальному исполнению Абхазской государственной капеллы.

Самым чувственным спектаклем РУСДРАМа стали "Все мои сыновья" по драме Артура Миллера. Постановка необычна тем, что сам зритель вовлечен в действо: часть партера превратилась в сцену, а часть сцены в зрительный зал.

"Все мои сыновья" в постановке Антона Киселюса заставляет рыдать уже в первом акте. Мощная игра актеров не отпускает внимание зрителя ни на секунду.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья" в РУСДРАМе

"Очень завидую всем, кто этого еще не видел. Очень завидую себе, что уже видела это. Я люблю Миллера не за Пулитцеровскую премию. Во-первых, потому что там про нас – ошарашенных войной, заклеивших пулевые ранения лейкопластырями и пытающихся забыть то, что и есть мы. Во-вторых, потому что там о любви, которая однозначно есть, которая однозначно сила, и которая однозначно слабость. Которая есть нам и преступление, и наказание. В-третьих, потому что Джамбул, Симона, Осман, Милана, Тимур, Армен, Марина, Рубен, Кирилл, Марина. Хочу перечислить их всех. И еще много людей, которых на сцене вы не увидите, но ради их труда точно стоит идти. В-четвертых, потому что у меня екнуло. И у всех, кто сидел справа, слева, выше и ниже – тоже. Это же самое важное, когда екает", – прокомментировала спектакль журналист Элеонора Гилоян.

В декабре РУСДРАМ снова порадовал зрителя новой постановкой. На этот раз по произведению великого русского классика Льва Толстого "Хаджи Муратом".

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

Спектакль, как признался режиссер Адгур Кове, поставлен по мотивам повести Толстого. Сюжет передается актерской пластикой, хореографией.

Увидеть в этом Толстого практически невозможно. Спектакль не претендует на "дословное" следование хронологии авторского текста.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

С одной стороны это интересно, но с другой неподготовленному зрителю, остающемуся в плену толстовского слова, возможно, не хватит вербального контакта, на который можно опереться в понимании сложных ситуаций.

"Хаджи Мурат" стал новым явлением в абхазском театральном искусстве, который вызвал много дискуссий, и к которому зрителю еще нужно привыкать.

Теперь в репертуаре театра спектакли по творчеству двух титанов русской литературы – Достоевского и Толстого.

В 2018 году РУСДРАМ продолжил добрую традицию показа "Шедевров Московской сцены". За год проект состоялся дважды. Весной в столицу Абхазии приехал театр на Юго-Западе с тремя спектаклями: "Макбет", "Дракула" и "Портрет Дориана Грея".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

Осенью же Сухум посетил театр на Малой Бронной с шедевральным спектаклем "Три высокие женщины" с Верой Бабичевой, Зоей Кайдановской и Евгенией Симоновой. Примечательно то, что "Три высокие женщины" Голомазова попрощались со сценой именно в РУСДАРАМе.

"Мы уже были в Абхазии в рамках фестиваля "Шедевры московской сцены". Тогда началась моя дружба и с Ираклием Хинтба, и с театром, и с абхазским зрителем. У меня просто была мечта приехать сюда. Вот она осуществилась, причем с самым дорогим спектаклем. Мы сыграем его в последний раз в жизни. В прошлый раз я видела абхазскую публику, но сегодня она в очередной раз мне доказала, что она уникальная. Они ловили и юмор, и трагедию. Меня просто поражало то, как они все чувствовали и включались. Спасибо большое театру и всем, кто помогал этим гастролям. Для нас просто счастье, что мы здесь. У меня есть мечта, чтобы сюда приехали еще два спектакля – "Кроличья нора" и "Салемские ведьмы" Сергея Голомазова", – призналась актриса Вера Бабичева, которая исполняла роль В в "Трех высоких женщинах".

Новые традиции и возрождение спектаклей

2018 год в Абхазском театре ознаменовался сменой руководства. Гендиректором театра стал Нодар Чанба. Театр зажил новой жизнью. Сейчас в Абхаздраме творческую работу ведут три режиссера, функционирует детская студия.

Абхазский драмтеатр имени Самсона Чанба за 2018 год поставил две премьеры: "Носороги" и "Гумистинская баллада". Режиссер обеих спектаклей – Мадина Аргун.

© Sputnik Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская Баллада»

Для Абхазского театра драмы 2018 стал годом возрождения. После долгого перерыва вновь на сцену вышли спектакли Валерия Кове "Пешком", "Гуарапский писарь" и "Махаз".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Гуарапский писарь"

"Гуарапский писарь" – известная вещь, которая завоевала очень много международных призов. Спектакль давно признанный и сделанный талантливо. Очень рада, что новый актер появился в спектакле, молодой выпускник ГИТИСа Бенар Кове, он сыграл главную роль. Надеюсь, что обновленный спектакль будет иметь такую же перспективу, как прежний. А что касается старых, очень известных спектаклей, я очень радуюсь их обновлению, потому что это история", – рассказала театральный критик Светлана Корсая.

В ноябре в театре зритель впервые увидел "Шедевры абхазской литературы", режиссером которого стал молодой выпускник Петербургского института культуры Гудиса Тодуа. Актеры Абхазского театра подготовили несколько десятков стихов классиков отечественной поэзии.

Премьеры и культурное обострение

В Молодежном театре в 2018 году состоялись две премьеры: "Келешбей" и "Третий день войны".

Самым просматриваемым спектаклем театра стал "Келешбей". Это историческая драма режиссера Шалвы Гицба. "Келешбей" поставлен по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Третий день войны" Абхазского государственного Молодежного театра

Действие пьесы разворачивается в период, когда князь Келешбей Чачба (Шервашидзе) проводил самостоятельную политику. Его имя было известно далеко за пределами Кавказа. По историческим данным, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей сумел усилить центральную власть. Главным секретом успеха стала именно тема постановки, с которой Молодежный театр не прогадал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Келешбей" в абхазском драмтеатре

Театральный критик Светлана Корсая назвала "Келешбея" лучшим спектаклем Молодежного театра. Постановка очень быстро снискала любовь зрителя и даже была удостоена приглашения от диаспоры в Москве.

Было и культурное обострение, за которым пристально следили в республике. В ноябре 2018 года "Молодежка" устроила бессрочную акцию протеста на театральной площади у Абхаздрама с требованием решить вопрос совместного использования сцены Абхазского театра.

Как известно, с 2014 года Молодежный театр выступал на сцене Абхазского без юридического основания, исключительно на устной договоренности. Но после смены руководства Абхаздрама, этого стала недостаточно. Новый гендиректор решил официально закрепить отношения двух театров. Однако условия "Молодежку" не устроили. Так начался протест, который в итоге решился компромиссом. После шести дней протеста, стороны пришли взаимопониманию и подписали договор.

Кинофест, джаз и органные вечера

В апреле в Сухуме состоялся первый Сухумский международный кинофестиваль. В нем были представлены 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

В рамках кинофестиваля Абхазию посетили звезды кино, среди которых актриса Равшана Куркова, режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян, актер Андрей Гайдулян, режиссер, автор сценария к фильмам "Легенда №17" и "Хороший мальчик" Михаил Местецкий и другие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

Сухумский кинофестиваль оставил много ярких эмоции и незабываемых впечатлений ее участникам. Режиссер Анна Меликян назвала столицу Абхазии "киношной натурой".

"Очень демократичная, домашняя атмосфера, которая обычно не бывает на таких кинофестивалях, а здесь она была и невероятно дружелюбной, будто все родственники сидят в зале, это ощущалось. Сухум — киношная натура, это сразу заметно. Я встала утром, гуляла по набережной, когда город еще спал, и поражалась красоте того, что видела, и это кинематографично, действительно", — призналась Меликян на радио Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

Лауреатом фестиваля стала картина режиссера Инара Нармания из Абхазии "Меня зовут Махаз".

В июне состоялся IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека". В 2018 году фестиваль проходил на трех разных площадках. Открылся он в Русском театре драмы премьерой спектакля "Широколобый", по мотивам произведения Фазиля Искандера "Сандро из Чегема".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый"

"Стоянка человека" продолжилась в Сухумском доме Юношества конкурсом рисунка "Грушевый компот" и презентацией литературного маршрута по "Искандеровской Гагре". Завершился фестиваль в Абхазском драмтеатре показом короткометражного анимационного фильма "Мальчик и война" режиссера Мадины Аргун.

В июле Сухум накрыла свободная музыка. При поддержке Минкульта в Абхазской государственной Филармонии имени Раждена Гумба прошел III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST". В фестивале приняли участие трубач и певец Рональд Бейкер вместе с трио Алексея Черемизова, трио Армена Мерабова и абхазская блюзовая группа "Red Rocks". В этом году специальным гостем "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" стала Мариам Мерабова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй международный джазовый фестиваль

В Государственном концертном зале Пицундского храма с мая и до конца октября шли "Органные вечера в Пицунде". Любители органной музыки, классического пения со всех районов Абхазии каждый день, несмотря на неблизкое расстояние, приезжали в Пицунду.

© Sputnik Константин Грецов Пицундский храм

В рамках фестиваля прошли концерты с участием ведущих органистов Абхазии, а также Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна, Государственной хоровой капеллы Абхазии под управлением Народной артистки Абхазии Норы Аджинджал.

© Sputnik V Ежегодный благотворительный концерт и выставка художественных работ прошла в Пицунде

Фестиваль органной музыки в Пицунде впервые провел Леонид Ройзман в 1976 году. В 2012 году традиции, заложенные Ройзманом, продолжила Народная артистка Абхазии Марина Шамба.